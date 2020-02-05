امکانات و خدمات در شهرستانها عادلانه توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز دهه فجر در مراسمی با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار، نصیری فرماندار البرز و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی ساختمان مرکز جهاد کشاورزی پیریوسفیان از توابع شهرستان البرز افتتاح شد.

این ساختمان با مساحت ۴۰۰ متر و زیربنای ۴۰۵ متر در دو طبقه با ۴۶۵ میلیون تومان هزینه ساخته شده است.

هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین در این مراسم گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای خدمت رسانی به مردم است.

وی اظهار کرد: امروز نیاز داریم سرعت خدمت رسانی را بیشتر کنیم و راه آن حفظ وحدت و انسجام است.

استاندار قزوین تصریح کرد: امروز که معیشت مردم دچار چالش شده باید از همه ظرفیت‌ها برای عبور از مشکلات استفاده کنیم تا خدمت رسانی هموار و تسریع شود.

وی از راه اندازی ساختمان مرکز جهاد کشاورزی در پیریوسفیان تشکر کرد و افزود مدیریت جهاد کشاورزی بخوبی با توزیع امکانات در شهرستانها توانسته رضایت مردم را جلب کند.