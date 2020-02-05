  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹

استاندار قزوین:

امکانات و خدمات در شهرستانها عادلانه توزیع شود

امکانات و خدمات در شهرستانها عادلانه توزیع شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: امکانات و خدمات کشاورزی و شهری در همه مناطق به صورت عادلانه توزیع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز دهه فجر در مراسمی با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار، نصیری فرماندار البرز و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی ساختمان مرکز جهاد کشاورزی پیریوسفیان از توابع شهرستان البرز افتتاح شد.

این ساختمان با مساحت ۴۰۰ متر و زیربنای ۴۰۵ متر در دو طبقه با ۴۶۵ میلیون تومان هزینه ساخته شده است.

هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین در این مراسم گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای خدمت رسانی به مردم است.

وی اظهار کرد: امروز نیاز داریم سرعت خدمت رسانی را بیشتر کنیم و راه آن حفظ وحدت و انسجام است.

استاندار قزوین تصریح کرد: امروز که معیشت مردم دچار چالش شده باید از همه ظرفیت‌ها برای عبور از مشکلات استفاده کنیم تا خدمت رسانی هموار و تسریع شود.

وی از راه اندازی ساختمان مرکز جهاد کشاورزی در پیریوسفیان تشکر کرد و افزود مدیریت جهاد کشاورزی بخوبی با توزیع امکانات در شهرستانها توانسته رضایت مردم را جلب کند.

کد مطلب 4845259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها