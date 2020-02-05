به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور و در بازی هفته دوازدهم دور برگشت، تیم شورا و شهرداری قزوین در بازی خانگی برابر تیم رعد پدافند شهرکرد صف آرایی می‌کند.

تیم شورا و شهرداری قزوین پنجشنبه ساعت ۱۶ میزبان این بازی است.

در ادامه رقابت‌های لیگ یک فوتسال باشگاه‌های کشور و دربازی هفته بیستم، تیم شورا و شهرداری قزوین در بازی خانگی برابر پاس تهران به میدان می‌رود.

این بازی ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهید بابایی برگزار خواهد شد.

تیم شهرداری قزوین با ۱۶ بازی و ۱۵ امتیاز در رده دهم جدول گروه اول لیگ دسته یک کشور قرار دارد.

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) میزبان مسابقات فوتسال دانشجویان

مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور با شرکت دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان، قم، رجاء قزوین، صنعتی اراک، تفرش، علمی کاربردی قم، صنعتی همدان، ملایر، اراک، بین المللی امام خمینی (ره) قزوین آغاز شد.

مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور تا ۲۰ بهمن ادامه دارد.

اجرای بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی در دهه فجر

مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی همزمان با دهه فجر در سطح شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای استان برگزار می‌شود.

عباس علایی مقدم همچنین از افتتاح ۴ پروژه ورزشی، جشنواره‌های ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی و تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار خبر داد.

هفت نشان شاگردان صفرپور در رقابت‌های ترکیه

تیم ملی تکواندو دختران کشورمان با مربیگری فاطمه صفرپور مربی قزوینی موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۵ برنز در تورنمنت بین المللی ترکیه شد.

این رقابت‌ها در دو بخش کیوروگی و پومسه و سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان در استانبول ترکیه برگزار شد.

فوتسالیست‌های قزوینی در دور جدید تمرینات تیم ملی بزرگسالان

مرتضی عزتی و سعید مؤمنی فوتسالیست‌های لیگ برتری قزوینی به دوازدهمین اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان فراخوانده شدند.

اردوی تیم ملی فوتسال از ۱۷ بهمن تا ۲۱ ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی ۲۰۲۰ که قرار بود از هفتم اسفندماه در ترکمنستان آغاز شود، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تا اطلاع ثانوی به تأخیر افتاد.



مسابقات اسکواش دهه فجر استان برگزار شد

‌در پایان نخستین دوره مسابقات جام فجر هیأت اسکواش استان، فرزاد ولی‌ها و مسیح محافظت کار اول و دوم شدند امیرحسین مختاری و محمد کیماسی مشترکا سوم شدند.

این مسابقات با شرکت ۷ ورزشکار در سالن فاطمه الزهرا (س) قزوین برگزار شد.

مربی قزوینی هدایت تیم ملی کشتی ناشنوایان را برعهده گرفت

رضا لایق مربی قزوینی و دبیر سابق فدراسیون کشتی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ناشنوایان انتخاب شد.

اولین اردوی تیم‌های ملی کشتی ناشنوایان از ۳۰ بهمن تا ۷ اسفند ماه و دومین اردو ۱۵ تا ۲۳ اسفند ماه برگزار می‌شود.