به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ووشو قهرمانی بانوان کشور به میزبانی هیئت خوزستان در ماهشهر برگزار شد که در مجموع دو بخش «ساندا» و «تالو» تیم اصفهان با کسب ۱۰ مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم خراسان رضوی با چهار مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز نایب قهرمان شد و تهران الف با کسب سه مدال طلا، چهار مدال نقره و دو مدال برنز عنوان سوم را کسب کرد.

در این رقابت‌ها لعیا مقصودی، ستایش ثقفی و نرگس شریفی از خوزستان مدال نقره را کسب کردند و سیمین حیدری و رقیه عنافچه مدال برنز را به دست آوردند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون ووشو کشور با تمجید از میزبانی خوب خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور با رضایت از میزبانی ماهشهر و استقبال چشمگیر از این رقابت‌ها افزود: هیئت ووشو خوزستان برای برگزاری این رویداد بسیار زحمت کشید و خوشبختانه تمام تیم‌های شرکت‌کننده راضی هستند.

زهرا ناطقی با اشاره به اینکه مسابقات ووشو قهرمانی بانوان کشور، رقابت‌های انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شود، تصریح کرد: نفرات اول و دوم به اردوی تیم ملی کشور دعوت می‌شوند و در پایان با برگزاری مسابقات درون اردوی نفرات اعزامی به پیکارهای قهرمانی جهان اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه مسابقات قهرمانی جهان مهرماه سال آینده در کشور مراکش برگزار می‌شود، بیان کرد: در تلاش هستیم با تمرینات و اردوی های تدارکاتی مناسب تیمی آماده‌ای را روانه این رقابت‌ها کنیم.

نایب رئیس بانوان فدراسیون کشور در پایان با اشاره به وضعیت ووشو خوزستان گفت: ووشو خوزستان در بخش «تالو» خیلی خوب عمل کرده است و در بخش «ساندا» نیز ورزشکاران بسیار خوبی دارد که در آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشو بانوان ایران در سال آینده مسابقات جهانی مراکش را پیش‌رو دارد.

۳۲۲ ورزشکار در رقابت‌های ووشو قهرمانی بانوان کشور در مدت سه روز به رقابت با یکدیگر پرداختند.