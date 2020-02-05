به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی با هدف تبیین ابعاد مختلف این بیانیه و گفتمان سازی برای مهمترین مأموریت‌های نسل جوان به ویژه در نهادهای علمی کشور به منظور تحقق بخشیدن به بیانیه گام دوم برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و همکاری شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران افتتاحیه و حجت الاسلام سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنران اختتامیه این همایش است.

تشکیل پنل‌های مختلف تخصصی از دیگر برنامه‌های این همایش است که در دو نوبت صبح و عصر در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار می‌شود.

این همایش ۲۴ بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در مرکز همایش‌های غدیر قم برگزار می‌شود.

اعضای کمیته علمی این همایش که طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی «رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» منصوب گردیده اند به شرح ذیل است:



۱- حجت اسلام والمسلمین حمید پارسانیا

۲- حجت اسلام والمسلمین نجف لک زایی

۳- حجت اسلام والمسلمین مهدی علیزاده

۴- حجت اسلام والمسلمین شمس الله مریجی

۵- حجت اسلام والمسلمین محسن الویری

۶- حجت اسلام والمسلمین محمد هادی یعقوب نژاد

۷- حجت اسلام والمسلمین حبیب الله بابایی

۸- حجت اسلام والمسلمین علی اصغر ثنایی

۹- حجت اسلام والمسلمین حمید رضا مطهری

۱۰- ابراهیم علیپور



همچنین طی حکمی جداگانه از سوی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر ثنائی به عنوان دبیر اجرایی این همایش منصوب aده است.



محورهای همایش:



الف: تحلیل بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی

۱- چیستی و ویژگی‌های تمدن اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری

۲- زمینه‌ها و فرایند شکل گیری تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

۳- رویکرد و بینش تمدنی مقام معظم رهبری

۴- بیانیه گام دوم و اسناد کلان کشور

۵- نسبت سنجی بیانیه گام دوم با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت



ب: چیستی، چرایی و چگونگی تحقق بیانیه گام دوم

۱- پیش نیازهای تحقق بیانیه گام دوم

۲- الزامات بیانیه گام دوم

۳- راهبردها و راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

۴- پیامدهای تحقق بیانیه گام دوم



ج: تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه‌های هفتگانه بیانیه و ارزیابی وضعیت کنونی آنها

۱- علم و پژوهش

۲- اقتصاد

۳- استقلال آزادی

۴- سبک زندگی

۵- معنویت و اخلاق

۶- عدالت و مبارزه با فساد

۷- عزت ملی و مرزبندی با دشمن در روابط خارجی



د: نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تأکید بر نقش نسل جوان (بخش ویژه همایش)

۱- حوزه و دانشگاه و مسئولیت‌های اجتماعی

۲- کار ویژه نهادهای علمی کشور در بسط اخلاق و معنویت

۳- نسل جوان حوزه و دانشگاه و تولید علم بومی

۴- مراکز علمی و بسط عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد

۵- حوزه انقلابی و صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی

۶- حوزه علمیه، نسل جوان و بیانیه گام دوم



دبیرخانه همایش:

آدرس: قم چهار راه شهدا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طبقه ۴

تلفن: ۳۷۱۱۶۰-۰۲۵



محل برگزاری همایش:

آدرس: قم چهار راه شهدا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

علاقه مندان برای ثبت نام و حضور در این همایش می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.