۱۵۵ هزار بازرسی از واحد های صنفی آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در نتیجه بازرسی‌های انجام شده ۹ هزار و ۷۷۱ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۸۲۳ میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی بیشتر به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

وی ادامه داد: در بازه زمانی یاد شده ۴ هزار و ۲۷۳ مورد شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴، شکایات حضوری و کتبی دریافت شد که ۲ هزار و ۷۳ مورد تخلف مشاده شد و برخوردهای لازم صورت گرفت همچنین یک هزار و ۹۹۴ مورد غیر تخلف و ۲۰۶ مورد نیز در دست بررسی و رسیدگی می‌باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اذعان داشت: در راستای نظارت بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی که از دولت ارز دریافت کرده بوده اند ۲۲ فقره پرونده تخلف با عنوان عدم اجرای تعهدات به ارزش بیش از ۴۷۷ میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارجاع گردید.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی، انبارها و سردخانه‌ها باید موجودی انبار خود را در سامانه جامع انبارها ثبت و نسبت به ثبت آمار ورود و خروج انبارهای خود به موقع اقدام کنند بیان کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۶۸۰ مورد بازرسی از مراکز انباری و سردخانه‌های استان انجام و منجر به تشکیل ۹۴ پرونده تخلف عدم اعلام موجودی، گران فروشی و… به ارزش بیش از ۸۷ میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور حکم مقتضی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

بابایی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی فوق ۲ هزار و ۸۴۵ مورد گشت مشترک با ارگان‌های مرتبط انجام و ۹۴۷ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۴۶ میلیارد ریال برای واحدهای متخلف تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شده است.

وی یادآور شد: طرح بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی شهرستان‌ها توسط بازرسان غیر بومی در ۱۵ شهرستان با انجام ۴ هزار و ۸۴ مورد بازرسی و تشکیل یک هزار و ۷۸۷ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال به اجرا در آمد. همچنین طرح نظارتی نوروز سال ۱۳۹۹ از اول اسفندماه سال جاری آغاز و تا ۱۵ اسفند سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت، در طول اجرای طرح بازرسان مقیم مستقر در کانکس‌هایی که در معابر پر ازدحام شهر به صورت حضوری و آنی و همچنین سامانه ۱۲۴ به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی است.