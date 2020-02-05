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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵

رئیس سازمان هواشناسی:

وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی در استان بوشهر مناسب نیست

وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی در استان بوشهر مناسب نیست

بوشهر - رئیس سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های هواشناسی استان بوشهر، گفت: وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی در استان بوشهر مناسب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاج بخش مسلمان صبح چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر در ارتباط با سفر به استان بوشهر گفت: به منظور بررسی وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی استان بوشهر و سایر امور مربوط به هواشناسی به استان بوشهر سفری داشتیم و از شهرستان‌های استان بازدید صورت گرفت.

وی بیان کرد: در بازدید از وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی در نقاط مختلف استان، متوجه شدیم وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی در استان مناسب نیست و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: ساختمان اداره کل هواشناسی استان هم دچار مشکلاتی است که انتظار داریم با حمایت استاندار نسبت به مقاوم سازی و بهسازی این ساختمان اقدام شود.

کد مطلب 4845344

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