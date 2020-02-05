به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاج بخش مسلمان صبح چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر در ارتباط با سفر به استان بوشهر گفت: به منظور بررسی وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی استان بوشهر و سایر امور مربوط به هواشناسی به استان بوشهر سفری داشتیم و از شهرستان‌های استان بازدید صورت گرفت.

وی بیان کرد: در بازدید از وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی در نقاط مختلف استان، متوجه شدیم وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی در استان مناسب نیست و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: ساختمان اداره کل هواشناسی استان هم دچار مشکلاتی است که انتظار داریم با حمایت استاندار نسبت به مقاوم سازی و بهسازی این ساختمان اقدام شود.