ایستگاه فضایی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جلیلی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه این ایستگاه یکی از چهار ایستگاه فضایی کشور است که به منظور سنجش اطلاعات ماهواره‌ای در سطح بین الملل و ملی در شهرستان سلماس ایجاد می‌شود افزود: این ایستگاه فضایی ظرفیت بسیار خوبی برای فن آوری اطلاعات است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰۶۳ روستای استان دارای اینترنت پرسرعت هستند و این آمار قبل از دولت تدبیر ۱۷۵ روستا بود که در طول ۶ سال با رشد ۱۲ برابری مواجه هستیم.

جلیلی نژاد با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند ورودی استان در این مدت ۱۳۶ برابر و شبکه انتقال هم ۶۶ برابر شده است اظهارداشت: در حال حاضر ۲۴۵ دفتر پیشخوان در سطح شهرها و ۵۰۰ دفتر ICT روستایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۹۹.۴ درصد جمعیت آذربایجان غربی زیر پوشش ارتباطات تلفن همراه هستند اضافه کرد: در زمان حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه در استان ۱۲۷ و در کشور ۱۳۵ است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۷۱ درصد روستاهای استان هر سه خدمت ارتباطات را دریافت می‌کنند گفت: ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از دستگاه‌های ATM بهره مند هستند که این آمار در آینده نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های هم مرزی با سه کشور خارجی عنوان کرد: قطب مرکز داده در منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از سه قطب اصلی دیتاسنتر کشور راه اندازی می‌شود.