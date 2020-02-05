اعزام ۱۷ تیم پزشکان بسیجی به مناطق کم برخوردار کرمانشاه

حامد بهرامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی ارائه خدمات بهداشتی- درمانی به مناطق کمتر برخوردار را وظایف ذاتی خود می‌داند بر همین مبنا امروز در پنجمین روز از دهه مبارک فجر نسبت به اعزام ۱۷ تیم پزشکی به مناطق کمتر برخوردار اقدام کرد.

مسئول امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه افزود: تیم‌های پزشکی در محلات آقاجان، کیهانشهر، قلعه کهنه، آناهیتا، صادقیه، ده پهن، سجادیه، باغ ابریشم، حکمت آباد و کرناچی در شهرستان کرمانشاه مستقر شدند.

این مسئول گفت: همچنین شماری از پزشکان بسیجی به مناطق چم زرشک ثلاث باباجانی، چشمه کبود هرسین، خزل غربی کنگاور، اسلام آباد هندی آباد کنگاور، شهرستانی اسلام آباد غرب، خراجیان روانسر و باینگان پاوه اعزام شدند.

بهرامیان عنوان کرد: در این طرح خدمات پزشکی و داروی به صورت رایگان به مردم ارائه می‌شود.

مسئول امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه طرح شهید رهنمون از بهمن سال ۹۶ آغاز شده، عنوان کرد: خدمات ویزیت پزشکان متخصص و عمومی، مراقبت از زنان باردار، آموزش بهداشت، سنجش فشارخون و قندخون، تغذیه سالم و ارجاع به مراکز پاراکلینیکی در قالب این طرح به صورت رایگان انجام می‌گیرد.

این مسئول تصریح کرد: همچنین در طرح مذکور با توجه به نیاز سنجی توسط کارشناسان بسیج جامعه پزشکی خدمات دندانپزشکی و بینایی سنجی ارائه می‌شود.