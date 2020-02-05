به گزارش خبرنگار مهر، فرید براتیسده ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مهدکودک «کودک و آینده» که همزمان با پنجمین روز از ایامالله دهه مبارک فجر برگزار شد، با تاکید بر اینکه وجود ارتباط قوی بین کودکان باعث میشود مهارتآموزی در بین کودکان افزایش یابد، افزود: باید اجازه دهیم کودکان در دوران کودکی بتوانند شادی کنند.
وی با یادآوری اینکه مهدهای کودک زمینه را برای شادی کودکان فراهم میکنند، ادامه داد: اگر بخواهیم به قدمت ایجاد مهدهای کودک در کشور اشاره کنیم، صبغه تشکیل این مراکز به یک قرن پیش در ایران بازمیگردد و آنچه که از آن به عنوان اصل و پایه شکلگیری این مراکز بود، امروز نیز بر پایه همین اصول فعالیت میکنند.
براتی سده با بیان اینکه حضور کودکان در مهدهای کودک و ارتباطگیری با همسنوسالان خود باعث میشود تا قدرت یادگیری و مهارتآموزی بیشتری نسبت به سایر همسالان خود داشته باشند، تصریح کرد: متأسفانه یکی نگرشهای بدی که برخی از خانوادهها دارند، این است که کودکان باید در مهدها نیز همانند خانه، ساکت باشند.
مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه کودکان باید در دوران کودکی خود کودکی کنند، اظهار کرد: کودکان باید در مهدهای کودک به شادی بپردازند؛ چرا که این شادی حق آنها است و اینگونه شادی کودکانه به آنها این اجازه را میدهد که با مسائل مختلف اجتماعی آشنایی پیدا کنند.
محمد محمدیقیداری، مدیرکل بهزیستی استان زنجان نیز با بیان اینکه آموزش کودکان پیشدبستانی را باید یکی از شاخصهای توسعه دانست، خاطرنشان کرد: تلاش همه ما در این بخش این است که در مهدهای کودک فضایی را ایجاد کنیم که کودکان بتوانند به شادی کودکانه خود بپردازند.
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