آشنایی با «میزان» اندونزی/ناشر معتبری که توسط دانشجویان تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی در تازهترین مطلب ارسالی خود به مهر، یکی از ناشران معتبر اندونزی به نام «میزان» را معرفی کرده است. میزان - به زبان عربی به معنی متعادل - در سال ۱۹۸۳ توسط سه دانشجو دوره کارشناسی و دو دانشجوی ارشد تاسیس شد. این دانشجویان ابتدا با انتشار ترجمه کتابهایی از نویسندگان برجسته خارجی کار نشر را شروع کردند و در ادامه و به تدریج با انتشار آثار اسلامی که نمایانگر دیدگاههای مختلف است و با جدیت و به روشی مدرن، کار خود را پی گرفتند.
این بنگاه نشر در نخستین سال تاسیس، تنها سی عنوان کتاب منتشر کرد، اما اکنون به گروه میزان تبدیل شده که سالانه بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب منتشر میکند و کتابهایش با استقبال بسیار و فروش فوقالعاده مواجه شدهاند. امروزه گروه میزان را میتوان یکی از برجستهترین بنگاههای نشر در اندونزی شناخت.
گروه میزان از چندین قسمت تشکیل شده است: انتشار، توزیع، چاپ و رسانه جدید. در زیر قسمت انتشار چندین ناشر وجود دارد. به عنوان مثال، قانتا (Qanita)، کیفَ (Kaifa)، میزانیا (Mizania) زیر مجموعه بنگاه میزان هستند. همچنین نشر دار که به صورت تخصصی آثار مرتبط با محصولات کودکان و نوجوانان را منتشر میکند، بِنتانگ (Bentang) مستقر در جوگجاکارتا با کتابهای رمان، مسافرت ها، ادبیات و فرهنگ مشهور است، نورا (Noura) که کتابهای مختلفی از مباحث دینی، ادبیات اندونزی، داستانهای فانتزی تا کودکان منتشر می کند، نیز زیرمجموعه میزان هستند.
المیزان متخصص در انتشار کتابهای گفتمانی است که به طور جدی و دانشگاهی نوشته شده است. ناشر رنگین کمان میزان (Pelangi Mizan) نیز بر چاپ کتابهای مجلل و فروش آنها در بستهها تمرکز کرده است. در قسمت توزیع، گروه میزان صاحب میزان مدیا اوتاما ( Mizan Media Utama) است که کتابهای میزان را به طور گسترده در کتابفروشیهای اندونزی توزیع میکند و همچنین کتابفروشی آنلاین mizanstore.com فروش کتاب الکترونیکی را از طریق سیستم عاملهای مختلف مدیریت می کند.
در همین حال، ماندیرا دیان سِمِستا ( Mandira Dian Semesta) کتابهای مجلل را که در بستههای جذاب بسته بندی شده است، توزیع می کند. در حال حاضر ماندیرا دیان سِمِستا هزاران مشاور کتاب دارد که مستقیماً با مشتریان معامله میکنند، چه از طریق شبکههای آنلاین و چه به صورت آفلاین.
در قسمت رسانه جدید نیز Mizan Productions تاسیس شد که در زمینه تولید فیلم و برنامههای تلویزیونی تخصص دارد. علاوه بر این، در این قسمت رسانه جدید، ناشران برنامه میزان ( Mizan Application Publishers) برای تولید برنامههای تعاملی، به ویژه برای کودکان و خانوادهها تشکیل شده است.
گروه میزان همچنین توسط یک واحد چاپی مدرن و با کیفیت، یعنی میزان گرافیکا سارانا (Mizan Grafika Sarana (MGS) پشتیبانی میشود.
با وجود واحدهای موجود، در آینده قرار است زیرمجموعههای دیگری نیز ایجاد شوند. گروه میزان همواره در تلاش است تا با محصولات و خدماتی که روشنگر، الهام بخش، سرگرم کننده و مفید باشد، به مردم ارائه خدمت کند.
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