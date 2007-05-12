به گزارش خبرنگار مهر، معاون دانشجویی وزیر علوم اظهارات مبسوطی در خصوص عدم تطبیق امکانات خوابگاهی با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در حاشیه نشست فروردین ماه شوراهای صنفی دانشجویان در جمع خبرنگاران ارائه کرد. وی در این نشست با دغدغه مشترک اعضای شوراهای صنفی در خصوص کمبود فضاهای خوابگاهی آشنا شد.

محمود ملاباشی با اشاره به افزایش چند صد هزاری پذیرش دانشجو گفت: هیچ دولتی جهت ایجاد خوابگاه برای این تعداد افزایش تعداد دانشجو نمی تواند معجزه کند، بنابراین دانشگاهها با 6 نفره کردن اتاقهای 4 نفره و با بکارگیری نیروهای مردمی به دانشجویان اسکان دادند. بحران متقاضی دانشجو به شدت کاهش پیدا کرده است. در سال جاری یک میلیون و دویست هزار نفر به عنوان ورودی جدید پذیرش می شوند اما فقط حدود یک میلیون و صد هزار نفر ثبت نام کرده اند که این نشان می دهد صندلی به اندازه همه وجود دارد.

معاون دانشجویی وزیر علوم افزود: مهر سال 86 با اینکه 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش صندلی خواهیم داشت اما شدت تراکم سال گذشته در خوابگاه های دانشجویی بوجود نمی آید. نمی توانیم داوطلبان را برای آنکه نمی توانیم به آنها خوابگاه دهیم از آموزش عالی محروم کنیم. بنابراین بهتر است فرصت درس خواندن در آموزش عالی به آنها داده شود و عده ای پیدا شوند که به آنها وام و خوابگاه بدهند.

وی درباره غافلگیری سال گذشته دانشگاهها نسبت به ارائه خدمات رفاهی با توجه به افزایش جمعیت دانشجویی گفت: احساس می شد که تدبیر مدیریت دانشگاهها امکان افزایش جمعیت دانشجویی را فراهم می کند. ممکن است اطلاع رسانی به مدیریت دانشگاهها به خوبی صورت نگرفته بود اما آنها توانستند ارائه خدمات به دانشجویان را سامان دهند. امید است در سال جاری از زمان معین، هشدار میزان افزایش جمعیت دانشگاهها برای کاربرد تدابیر صورت گیرد و یا اینکه دانشگاهها به وزارت علوم اعلام کنند که نمی توانند به این میزان دانشجو بپذیرند.

محمود ملاباشی فروردین ماه در جمع دبیران شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه بوعلی همدان نیز در پاسخ به سوال دانشجویانی که از عدم تناسب امکانات رفاهی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو انتقاد می کردند، گفت: مطمئن هستیم که تاکنون افزایش پذیرش دانشجو با امکانات آموزشی مطابقت داشته است و امکانات آموزشی دانشگاهها هنوز هم برای افزایش تعداد دانشجو کشش دارد. امکانات در حد خوابگاه و سلف سرویس نیز با مدیریت قابل حل است. اقداماتی که از سوی دانشگاهها صورت گرفت، نتوانست کلیه افزایش ظرفیت را بپوشاند اما کمک های مردمی و امکانات شهری توانست از مشکلات کم کند.