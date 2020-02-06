کشف ۲۷ تن شکر قاچاق به ارزش ۱.۲ میلیارد ریال در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح از کشف ۲۶ تن و ۹۰۰ کیلوگرم شکر قاچاق و فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در استان همدان خبر داد.

سردار کامرانی صالح گفت: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان همدان حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی شهید زارعی به یک دستگاه کامیون کشنده بنز که از طریق محورهای مواصلاتی استان همدان، به مقصد تهران در حال حرکت بود، مشکوک شدند.

وی افزود: خودروی مذکور توقیف و در بازرسی از آن ۲۶ تن و ۹۰۰ کیلو گرم شکر قاچاق و فاقد مجوز کشف شد که برابر نظر کارشناسان، ارزش آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه پرونده متهم در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظیفه ملی است و همه باید برای ریشه کنی این معضل تلاش کنند.