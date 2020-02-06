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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۱۶

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

کشف ۲۷ تن شکر قاچاق به ارزش ۱.۲ میلیارد ریال در استان همدان

کشف ۲۷ تن شکر قاچاق به ارزش ۱.۲ میلیارد ریال در استان همدان

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۲۶ تن و ۹۰۰ کیلوگرم شکر قاچاق و فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح از کشف ۲۶ تن و ۹۰۰ کیلوگرم شکر قاچاق و فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در استان همدان خبر داد.

سردار کامرانی صالح گفت: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان همدان حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی شهید زارعی به یک دستگاه کامیون کشنده بنز که از طریق محورهای مواصلاتی استان همدان، به مقصد تهران در حال حرکت بود، مشکوک شدند.

وی افزود: خودروی مذکور توقیف و در بازرسی از آن ۲۶ تن و ۹۰۰ کیلو گرم شکر قاچاق و فاقد مجوز کشف شد که برابر نظر کارشناسان، ارزش آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه پرونده متهم در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظیفه ملی است و همه باید برای ریشه کنی این معضل تلاش کنند.

کد مطلب 4845462

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