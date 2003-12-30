تيم ملي نوجوانان غربال مي شود

غلامحسين مظلومي مديرفني تيم ملي نوجوان کشورمان درگفت وگو باخبرنگار" مهر" افزود: بعد ازغربال تيم ملي ازهفته آينده کارجدي آن زيرنظر مربيان مربوطه آغاز خواهد شد.

وي گفت: براي آماده کردن اين تيم چند بازي تدارکاتي نيزدردستورکار داريم که تيمهاي قطر وازبکستان ازآن جمله اند، مضاف بر اينکه درارديبهشت ماه نيز دررقابتهاي سن مارينو درايتاليا که با حضورتيمهاي نوجوانان برگزارمي شود حاضرخواهيم شد.

مظلومي درخصوص طلب 12 ميليوني خود ازباشگاه استقلال تصريح کرد: من ازباشگاه استقلال 10 ميليون بابت قرارداد و2 ميليون تومان بابت دستمزد طلب دارم که پس ازپايان مهلت باشگاه مبني برپرداخت اين مبلغ ظرف هفته آينده به کميته انضباطي مراجعه خواهم کرد تا تکليف نهايي خود را بدانم.