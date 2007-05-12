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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

سرای اهل قلم دائمی می شود

مدیرعامل موسه خانه کتاب با اعلام اینکه به زودی ساختمانی مجزا برای برپایی نشست های سرای اهل قلم درنظر گرفته می شود ، از دائمی شدن این سرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی جهرمی مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گفتگو با ستاد خبری بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یاد آور شد: سرای اهل قلم محلی برای نشست های دوستانه و گپ و گفت های فرهنگی است و انگیزه اصلی از دائمی کردن آن نیز فعالیت های صنفی نیست .

وی ابراز امیدواری کرد با دائمی شدن سرای اهل قلم ، راهکارهای نوین ایجاد همدلی  و همکاری اهل قلم فراهم شود و از نظرات یکدیگر به طور مثبت استفاده کنند.

جهرمی همچنین به استقبال غیرقابل پیش بینی مخاطبان از نشست های سرای اهل قلم در نمایشگاه کتاب امسال اشاره کرد و افزود: اکثر مردم در زمان محدودی که برای دیدن و خرید کتابهای مورد علاقه به نمایشگاه می آیند به سرای اهل قلم هم می آیند که این امر نشان از میزان اهمیت و توجه مردم به امور فرهنگی است .

وی درباره نشست های برگزار شده در سرای اهل قلم در نمایشگاه کتاب امسال اشاره کرد و گفت : اکثر مردم در زمان محدودی  که برای دیدن و خرید کتابهای مورد علاقه به نمایشگاه می آیند به سرای اهل قلم هم می آیند که این امر نشان از میزان اهمیت و توجه مردم به امور فرهنگی است .

مدیرعامل خانه کتاب درباره نشست های برگزار شده در سرای اهل قلم یاد آور شد : امسال بر اساس فراخوانی که داده شده درخواست تمام افرادی را برای برگزاری نشست پذیرفتیم و هیچ گونه گزینشی برای نشست ها اعمال نکردیم . در سرای اهل قلم امسال 232 نشست برگزار شد .

کد مطلب 484560

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