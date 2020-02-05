۳۰ تن لاشه و استخوان حیوانات برای تولید لوازم آرایشی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد فداکار بیان کرد: ماموران انتظامی بخش «بیضا» با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی در یک واحد گله دانی اقدام به جمع آوری لاشه و استخوان حیوانات برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز کرده که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ فداکار افزود: بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان موفق شدند مقدار ۳۰ تن لاشه و استخوان حیوانات غیر بهداشتی را کشف کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان حتی الامکان لوازم آرایشی و بهداشتی خود را از فروشگاه‌های مجاز تهیه کنند، گفت: تلاش برای دستگیری مالک ادامه دارد.