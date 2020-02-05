  1. استانها
  2. فارس
۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۲۷

در بیضاء

۳۰ تن لاشه و استخوان حیوانات برای تولید لوازم آرایشی کشف شد

۳۰ تن لاشه و استخوان حیوانات برای تولید لوازم آرایشی کشف شد

شیراز- فرمانده انتظامی سپیدان گفت: ماموران بخش «بیضا» موفق شدند در یک واحد گله دانی مقدار ۳۰ تن لاشه و استخوان حیوانات غیر بهداشتی را کشف کنند که قرار بود لوازم آرایشی بهداشتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد فداکار بیان کرد: ماموران انتظامی بخش «بیضا» با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی در یک واحد گله دانی اقدام به جمع آوری لاشه و استخوان حیوانات برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز کرده که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ فداکار افزود: بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان موفق شدند مقدار ۳۰ تن لاشه و استخوان حیوانات غیر بهداشتی را کشف کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان حتی الامکان لوازم آرایشی و بهداشتی خود را از فروشگاه‌های مجاز تهیه کنند، گفت: تلاش برای دستگیری مالک ادامه دارد.

کد مطلب 4845616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه