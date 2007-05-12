به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگرهای "وویاگر 1" و "وویاگر 2" که از سال 1977در فواصل 11 و 15 سال نوری از زمین، بالاتر از مدار پلوتن مستقر شده اند در تازه ترین کاوش های خود نشان دادند که بخشی از نزدیکترین میدان مغناطیسی بین ستاره ای به منظومه شمسی به جای آنکه همانند دیگر میدان های مغناطیسی راه شیری در موازات کهکشان حرکت کند، در اطراف منظومه شمسی می چرخد.



دانشمندان دانشگاه میشیگان و دانشگاه جورج مسون از موسسه فناوری کالیفرنیا که نتایج تحقیقات خود را در ماهنامه علمی ساینس منتشر کرده اند با بررسی اطلاعات جمع آوری شده از این 2 کاوشگر کشف کردند که این میدان مغناطیسی در آینده ای نامعلوم به جای دور شدن از کهکشان راه شیری در فاصله ای که حداقل 200 برابر فاصله زمین تا خورشید است، در یک مدار 60 درجه قرار خواهد گرفت و بیشتر از آنچه که تاکنون تصور می شد، باعث بدشکلی منظومه شمسی می شود.