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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۴۵

معاون سیاسی استاندار سمنان:

انتقاد به سیستم آموزشی داریم نه معلمان/ جایگاه معلم تبیین شود

انتقاد به سیستم آموزشی داریم نه معلمان/ جایگاه معلم تبیین شود

سمنان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه یک بازنگری اساسی در سیستم آموزش و پرورش نیاز است، گفت: امروز انتقاد ما به سیستم است نه به معلمان.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه سیستم آموزشی کشور باید برای ارتقای روزافزون تعلیم و تربیت در مدارس کشور بازنگری شود، ابراز کرد: در این بازنگری مسائل زیادی مانند جایگاه معلم، باید تبیین شود.

وی با بیان اینکه همگان معتقد هستند که آموزش و پرورش امری دارای اهمیت است، افزود: معلمان و دانش‌آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش غیرقابل انکاری داشتند لذا امروز اگر انتقادی در امور آموزش و پرورش وجود دارد، انتقاد به معلم نیست، بلکه باید تغییر در سیستم آموزشی کشور انجام شود.

توجه به سواد حرکتی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اضافه کرد: به اندازه‌ای که قدرت مانور وجود دارد کارکنان آموزش و پرورش برای اجرای طرح‌های کیفی برای موفقیت روزافزون معلمان و دانش‌آموزان در تلاش باشند در نتیجه نقد به این موضوع وجود دارد که چرا ریاست دانشگاه می‌تواند تدریس داشته باشد اما مدیران آموزش و پرورش نمی‌توانند در مدارس تدریس داشته باشند که در این بخش سیستم در کلان ایراد دارد.

خجسته‌پور با بیان اینکه برگزاری کنکور به شکل کنونی در کشور ماجرایی پر غصه است، بیان کرد: باید رویه‌ها در این بخش اصلاح و معلمان علاوه بر رویکردهای درسی، در ایجاد تغییر و تحول مثبت در روحیه دانش آموزان نیز تأثیر گذار باشند.

وی افزود: سواد حرکتی در مدارس مورد توجه قرار گیرد، چرا که این امر در بلندمدت به افزایش نشاط و سلامت اجتماعی منجر خواهد شد.

کد مطلب 4845692

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