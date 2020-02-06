حضور بازیگرانی از ارمنستان و لبنان در «شام ایرانی»

به گزارش خبرنگار مهر، پس از فیلمبرداری گروه آقایان فصل جدید «شام ایرانی» در ترکیه و به اتمام رسیدن ضبط گروه بانوان در باکو، بازیگران جدیدی از جمله علیرضا خمسه، سید جواد هاشمی، مرجانه گلچین و آشا محرابی به این رئالیتی شو پیوستند.

خبر تازه این مجموعه این است که آناهیت گیراگوسیان از ارمنستان و جورج الوستا از لبنان بازیگران بین المللی جدیدی هستند که به کار اضافه شده اند.

در فصل جدید «شام ایرانی» به کارگردانی سعید ابوطالب همراه هر گروه بازیگران ایرانی، یک بازیگر از کشورهای همسایه نیز حضور دارند و یک شام در منزل بازیگر خارجی برگزار می شود.

گروه کارگردانی همچنان در حال رایزنی با کشورهای مختلف هستند و قسمت های آتی این مجموعه علاوه بر لبنان و ارمنستان در روسیه نیز ساخته خواهد شد.