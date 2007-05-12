دومین دوره اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دارالقرآن الکریم ، علاقمندان می توانند فرم ثبت نام را روزهای 22، 23 و 24 اردیبهشت ماه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار ، سایت سازمان دارالقرآن الکریم ( www.Telavat.com ) یا ادارات تبلیغات اسلامی استانها دریافت کنند .

مهلت ثبت نام این دوره تا تاریخ 3 خرداد تعیین شده است .

نمرات حافظانی که در دوره پیشین طرح شرکت کرده اند ( در صورت قبولی ) در این دوره نیز معتبر بوده و نیازی به شرکت مجدد در آن مرحله را ندارند .

سازمان دارالقرآن الکریم طرح مذکور را که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است از سال 85 به اجرا درآورد که طی آن حافظان قرآن کریم پس از شرکت در آزمونهای مختلف بنا بر امتیازات اکتسابی درجات 1 تا 5 معادل استاد حفظ ، حافظ ممتاز، حافظ کل، حافظ 2 جزء و حافظ 10 جزء قرآن کریم دریافت خواهند کرد .

این مدرک از نیمه دوم سال 1385 تنها مدرک معتبر حفظ قرآن کریم در کشور خواهد بود.