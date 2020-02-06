رشد داوطلبان مجلس به١٢٠نفر/ افتتاح۶٠٠میلیاردتومان پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیری چهارشنبه در نشست خبری در میان خبرنگاران بیان کرد: در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز ۳۷۷ نفر به اسم نویسی کردند که از این تعداد ۱۲۴ نفر تأیید صلاحیت ۲۱۵ نفر رد صلاحیت و ۳۸ نفر نیز انصراف دادهاند.
وی افزود: شورای نگهبان ۷ روز زمان دارد تا افرادی که نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض کردهاند اعتراضات را بررسی و در بیست و دوم بهمن ماه اسامی افرادی که به عنوان کاندیدا پا در عرصه انتخابات میگذارند را معرفی خواهد کرد.
فرماندار شیراز با اشاره به تخلفات انتخاباتی در زمان تبلیغات عنوان کرد: هیئت بازرسی و تخلفات انتخاباتی متشکل از نیروی انتظامی نماینده فرمانداری شهرداری و دادگستری تشکیل خواهد شد و فعالیت انتخاباتی داوطلبان و کاندیداها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد که اگر تخلفی صورت بگیرد از طریق این هیئت با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
انتخابات میان دوره خبرگان رهبری با یک کاندیدا
محمدرضا امیری در خصوص انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: اولین انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در حالی برگزار خواهد شد که ۳۷ داوطلب ثبت نام کرده و از این تعداد ۲۳ نفر انصراف داده و ۱۴ نفر باقی مانده نیز رد صلاحیت و تنها یک نفر صلاحیت آن توسط شورای نگهبان تأیید شده است.
وی افزود: فرصت تبلیغاتی کاندیدای مجلس خبرگان رهبری ۱۵ روز قبل از رأی گیری از فردا هفدهم بهمن ماه آغاز و تا پنجشنبه اول اسفند ماه ادامه خواهد داشت البته انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت تبلیغاتی آن یک هفته بوده و از بیست و چهارم بهمن ماه تا اول اسفند ادامه خواهد داشت.
امیری با اشاره به اینکه انتخابات دوم اسفندماه انتخاباتی نیز الکترونیکی است اضافه کرد که سه نفر درخواست انتقال به حوزه انتخابیه شیراز دادهاند که یک نفر آنان انصراف داده و فعلاً دو نفر خواهان ورود به حوزه انتخابی شیراز هستند البته ۱۰ نفر از افرادی که تأیید صلاحیت شدهاند نیز درخواست داشتند که به سایر حوزههای استان و شهرستانهای دیگر انتقال یابد.
افتتاح ١١٧ پروژه اقتصادی و تولیدی در دهه فجر
فرماندار شیراز در خصوص پروژههای دهه فجر نیز گفت: ۱۱۷ پروژه تولیدی و اقتصادی در شهرستان شیراز با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان کلنگ زنی و بهره برداری خواهد شد.
محمد رضا امیری اضافه کرد: در پروژههای دهه فجر ۷۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۳۵ میلیارد تومان ۳۵ پروژه اقتصادی و همچنین چهار پروژه کلنگزنی خواهد شد که با اعتباری بالغ بر ۱۶۴ میلیارد تومان خواهد داشت.
او تاکید کرد: در شهرستان شیراز ۱,۷۰۰ میلیارد تومان پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید که پروژههای شاخص این شهرستان شامل تصفیه خانی شیراز جمع آوری فاضلاب شیراز و سردار مجتمعهای بزرگ آموزشی از جمله طرحهایی است که به بهره برداری میرسد.
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