  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۰۶

لیگ برتر والیبال

پیروزی‌های دنباله دار نارنجی پوشان

پیروزی‌های دنباله دار نارنجی پوشان

در دیدارهای هفته دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم سیرجان موفق شد در یک دیدار سخت سپاهان اصفهان را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد.

در حساس‌ترین بازی هفته امروز شهرداری ارومیه در خانه موفق شد شهرداری گنبد را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

در دیگر بازی مهم هفته شاگردان محمدرضا تندروان در فولاد سیرجان موفق شدند تیم سپاهان را با نتیجه ۳ بر ۲ از پیش رو بردارند.

سپاهان روز یکشنبه موفق شده بود پیکان تهران را در خانه شکست دهد.

نارنجی پوشان سایپا امروز همچنان بر مدار پیروزی قرار داشتند و راهیاب ملل مریوان را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو برداشتند.

نتایج هفته نخست از برگشت لیگ برتر والیبال

پیام خراسان صفر- ورامین ۳

مریوان صفر- سایپا تهران ۳

پیکان تهران ۳- شهروند اراک صفر

شهرداری ارومیه ۳- شهرداری گنبد صفر

فولاد سیرجان ۳- سپاهان ۲

شهداب یزد صفر

کاله مازندران ۳

تیم خاتم اردکان نیز این هفته استراحت داشت.

جدول رده بندی مسابقات

۱- شهرداری ورامین ۱۲ پیروزی

۲- پیکان ۱۰ پیروزی

۳- سایپا تهران ۱۰ پیروزی

۴- شهرداری ارومیه ۹ پیروزی

۵- سپاهان ۹ پیروزی

۶- کاله مازندران ۹ پیروزی

۷- شهرداری گنبد ۷ پیروزی

۸- راهیاب ملل ۴ پیروزی

۹- فولاد سیرجان ۳ پیروزی

۱۰- پیام مشهد ۳ پیروزی

۱۱- شهداب یزد ۳ پیروزی

۱۲- شهروند اراک ۳ پیروزی

۱۳- خاتم اردکان ۱ پیروزی

کد مطلب 4845803
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها