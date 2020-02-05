به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نخست از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد.
در حساسترین بازی هفته امروز شهرداری ارومیه در خانه موفق شد شهرداری گنبد را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.
در دیگر بازی مهم هفته شاگردان محمدرضا تندروان در فولاد سیرجان موفق شدند تیم سپاهان را با نتیجه ۳ بر ۲ از پیش رو بردارند.
سپاهان روز یکشنبه موفق شده بود پیکان تهران را در خانه شکست دهد.
نارنجی پوشان سایپا امروز همچنان بر مدار پیروزی قرار داشتند و راهیاب ملل مریوان را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو برداشتند.
نتایج هفته نخست از برگشت لیگ برتر والیبال
پیام خراسان صفر- ورامین ۳
مریوان صفر- سایپا تهران ۳
پیکان تهران ۳- شهروند اراک صفر
شهرداری ارومیه ۳- شهرداری گنبد صفر
فولاد سیرجان ۳- سپاهان ۲
شهداب یزد صفر
کاله مازندران ۳
تیم خاتم اردکان نیز این هفته استراحت داشت.
جدول رده بندی مسابقات
۱- شهرداری ورامین ۱۲ پیروزی
۲- پیکان ۱۰ پیروزی
۳- سایپا تهران ۱۰ پیروزی
۴- شهرداری ارومیه ۹ پیروزی
۵- سپاهان ۹ پیروزی
۶- کاله مازندران ۹ پیروزی
۷- شهرداری گنبد ۷ پیروزی
۸- راهیاب ملل ۴ پیروزی
۹- فولاد سیرجان ۳ پیروزی
۱۰- پیام مشهد ۳ پیروزی
۱۱- شهداب یزد ۳ پیروزی
۱۲- شهروند اراک ۳ پیروزی
۱۳- خاتم اردکان ۱ پیروزی
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