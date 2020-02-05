بیش از هر زمان به همدلی و انسجام ملی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک دهه مبارک فجر گفت: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک عرض می‌کنیم و یاد و خاطر امام خمینی (ره) معمار این انقلاب عظیم اسلامی را گرامی می‌داریم. انقلاب اسلامی، نظام سیاسی بسیار خاص و یکتایی را در جهان امروز مطرح کرد. نظامی سیاسی که سابقه نداشت و در قالب ای سم‌های روزگار ما نمی گنجید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام جمهوری اسلامی پیوند میان معنویت اسلام و جمهوریتی بود که در دنیا مطرح است و این پیوند، نظام خاص و ویژه ای را ایجاد کرد که هیچ سابقه‌ای در کشورهای مترقی هم نداشت. امام راحل (ره) برخاسته از معارف الهی و دینی، تاکید اکید بر اسلامیت نظام داشتند و سعادت انسان را در تبعیت از احکام نورانی اسلام می‌دانستند و با نگاه نافذ و تیزبینانه شان می‌دانستند که هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند و لذا بر جمهوریت این نظام اصرار تمام داشتند و بر حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تاکید اکید داشتند. اینکه نظام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، برای این بود که نه پیرایه‌های بدان بسته شود و نه از اسلامیت و جمهوریت نظام کاسته شود.

آیت الله صادق آملی لاریجانی افزودند: نظام جمهوری اسلامی که با فکر و تدبیر امام راحل (ره) شکل گرفت و در مقام عمل هم با فداکاری‌ها و شهادت‌ها، توانست در صحنه عمل تحقق پیدا کند. این نظام در طول مسیرش با چالش‌هایی مواجه شد اما از همه این پیچ‌های مختلف و چالش‌های گوناگون عبور کرد و آن نهال کوچکی که یک روزی در این سرزمین کاشته شده بود، امروز درخت تناوری است که همه جهان را در ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی تحت تاثیر قرار داده است. این طور نیست که محصور در مرزهای خودش باشد. امروز سراسر جهان متاثر است از بازتاب‌های این انقلاب عظیم که در آن هم معنویت بود و هم جمهوریت و این نظام و سیستم خاص فلسفه سیاسی که بر اساس انقلاب اسلامی و اسلامیت نظام بنیان گذاشته شد، برای جنبش‌های اسلامی در دیگر کشورها الگویی شد و جهان سلطه هم از این موضوع خائف است.

وی با اشاره به دشمنی‌های سردمداران نظام سلطه علیه مردم انقلابی ایران گفت: کشورهایی که در طول تاریخ سلطه گر بودند امروز، با چهره‌ای نقابدار در مقابل این نظام ایستاده‌اند. البته از ابتدای بنیان نظام جمهوری اسلامی، چنین بودند و به هر طریقی تمسک کردند برای اینکه جلوی این انقلاب را بگیرند و اگر بتوانند انقلاب را با شکست مواجه کنند و به فضل الهی با استقامت مردم بصیر ما، با تمسک به الطاف الهی این انقلاب پیروزمندانه، به حرکت خودش ادامه داده است و امروز کشوری است مقتدر، که با سرمایه‌های عظیم اجتماعی و با جوان‌های اهل فکر و عمل و جهاد این مرز و بوم، بر پای خود ایستاده و وفاداری خود را اثبات کرده‌اند. ملت امروز در برابر همه تهدیدها و تهاجمات ایستادگی کرده و می‌کند و هر نظامی که با اتکا به مردم خودش جلو برود، مسلماً شکست ناپذیر خواهد بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تاثیرات بین المللی انقلاب اسلامی ملت ایران گفت: جمهوری اسلامی معادلات بین المللی را هم در منطقه و هم در سراسر دنیا، بر هم زده است. امروز خبرهایی که از جمهوری اسلامی در دنیا منتشر می‌شود، اثرگذار است و شما می‌بینید که ذهن و فکر کشورهای سلطه گر را به خود مشغول کرده است و دشمنان به هر طریقی برای به زانو در آوردن مردم ما تلاش می‌کنند. مردم فهیم و بصیر و با استقامت ما، با صبر انقلابی و اسلامی و قرآنی توانسته‌اند زندگی کنند و اقتدار خود را نشان بدهند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی به تعجب جهانیان از قدرشناسی ملت ایران نسبت به شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: در قضیه اخیر تشییع و گرامیداشت یاد سردار بزرگ اسلام، شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی همه دیدیم که ملت یکپارچه اقتدار خودش را به نمایش گذاشت و جهان را از تاثیر عظیم انقلاب اسلامی متعجب کرد. ما وارث این اقتدار هستیم و باید با تلاش و فکر و با انسجام و وحدت کلمه، سرمایه‌های انقلاب را حفظ کنیم و آنچه را که غایت و اهداف انقلاب بود را دنبال کنیم. عدالت، معنویت و آزادی از مقولاتی است که هرچه در مورد تحقق آنها تلاش کنیم، باز هم نیاز است، تحقق این امور غایت حقیقی و مهم انقلاب اسلامی ما بود. معنویت نظام جمهوری اسلامی، یک اصل است و عدالت هم یک اصل مهم دیگر و همینطور بحث آزادی مولفه عظیم این نظام است. در جهان امروز بر خلاف ادعاهایی که می‌گفتند سکولاریزم دنیا را فتح می‌کند، امروز کمتر کسی در میان متفکرین غربی ادعا می‌کند که سکولاریزم در حال حاکم شدن بر دنیا است. گرایش مردم در همه جوامع به دین بیشتر شده است و نمونه اش هم جمهوری اسلامی است که بیش از چهل سال در این مسیر گام برداشته است و امروز مقتدرتر از هر زمان دیگری در این نقطه تاریخی ایستاده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: باید از رهبر معظم انقلاب تشکر کنیم که در طول این سالیان متمادی این انقلاب را رهبری کرده‌اند و از پیچ‌های تاریخی و دشوار گذر داده‌اند و ما مطمئن هستیم که ان شاالله با طول عمر و سلامت ایشان، این انقلاب با همت مردم و با تلاش و استقامت همگان، قله‌های بیشتری را فتح خواهد کرد و برای منطقه و جهان حتماً الگوی بسیار قابل توجهی خواهد بود.

آیت الله صادق آملی لاریجانی به موضوع معامله ننگین قرن اشاره کرد و افزود: یکی از آثار این انقلاب، حمایت از مظلومان در همه جای دنیا است. این نکته در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده است. مساله مقاومت فلسطین و زنده نگهداشتن این موضوع یکی از برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است. حتی پیش از انقلاب، بزرگان و علمای این دیار بر این مساله پای فشرده‌اند. در دوران انقلاب اسلامی این مساله بسیار پررنگ‌تر شد و همه می‌دانند که مساله مقاومت در منطقه با پشتوانه جمهوری اسلامی به این نقطه رسیده و شما می‌بینید که آمریکایی‌ها برای فرار از این هجمه عظیم مقاومت به کشور جعلی اسرائیل و حامیانش مساله معامله قرن را مطرح کرده‌اند، می‌دانند که جبهه مقاومت در حال هجوم به این کشور جعلی است و لذا، در پی نگهداشتن این بنیان پوشالی هستند. تمام تلاش خودشان را به خرج داده‌اند تا این محور مقاومت را بشکنند و نتوانسته‌اند و امروز طرح ننگین معامله قرن را مطرح کرده‌اند که برخی از کشورهای منطقه هم در آن شرکت کرده‌اند. بسیار جای تاسف دارد که این‌طور خائنانه بخواهند عمل کنند و کشور فلسطین و حقوق مردم مسلمان آنجا را پایمال کنند. ما مطمئن هستیم که با حمایت مردم در جهان اسلام و حمایت کشورهایی که اقل حقوق را برای فلسطینی‌ها قائل هستند و حمایت‌های عظیم جمهوری اسلامی که همواره پشتوانه حرکت‌های مردمی بوده، ان شاالله این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این فضا به همدلی و انسجام ملی نیاز داریم. امیدواریم که بطلان تخیلات خامی که دشمنان در انصراف ملت از انقلاب داشته‌اند، بار دیگر ثابت شود. ان‌شاالله همه ما در این انتخابات شرکت خواهیم کرد. اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت هم مثل همه مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد و افتخار این را خواهیم داشت که در تجلی این وحدت و انسجام ملی، سهم و نقش کوچکی داشته باشیم. انتخابات پیش رو در دوم اسفند ماه یک جریان مهم برای مردم سالاری دینی است. تجلی رکن جمهوریت نظام در انتخابات است و ما امیدواریم که همه با هر سلیقه‌ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند. البته ممکن است در جریان انتخابات، کسانی انتقاداتی داشته باشند. این یک مساله است ولی اصل شرکت در انتخابات و نشان دادن وحدت ملی مساله مهمتری است که ان‌شاالله باید رعایت کنیم.