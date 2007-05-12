محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص انتخاب استان قم به عنوان محور گردشگری مذهبی کشور افزود: به دلیل وجود مسجد جمکران وبارگاه حرم حضرت معصومه (س) این استان به عنوان محور گردشگری مذهبی انتخاب شده است .

وی به توسعه زیر ساختها در این استان اشاره و خاطر نشان کرد : شرکت توسعه گردشگری درکنارمسجد جمکران کمپینگی را احداث کرده و همچنین ساخت 2 هتل و 2 کمپ را در دستور کار خود قرار داده است.

وی گفت: براساس برنامه ریزی به عمل آمده تا پایان سال جاری با همکاری استانداری قم 15 هتل و مرکز اقامتی در استان قم احداث می شود .

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد : براساس نظر سنجی های انجام شده کمبود سرویس های بهداشتی مهمترین مشکل زائران و گردشگران ورودی به قم بوده است به همین دلیل با همکاری استانداری قم و با اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون تومان ، 500سرویس بهداشتی در مسجد جمکران ایجاد خواهد شد.

ملک زاده گفت: قم ظرفیت ورود گردشگران مذهبی را دارد و در این خصوص باید نسبت به ساخت مراکز اقامتی ، رفاهی و تفریحی اقدام شود همچنین دراین شرایط می توان با افزایش مدت اقامت زائران زمینه رونق صنعت توریسم را در استان فراهم کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از معرفی مشهد به عنوان محور گردشگری مذهبی ملی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به وجود بارگاه امام رضا(ع) و همچنین آمار زیاد گردشگران ورودی به این استان بزودی برنامه ریزیهای لازم دراین زمینه انجام خواهد شد.