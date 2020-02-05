به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه فردا پنجشنبه در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی آغاز میشود.
در آستانه این دیدار مهم مأموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ عصر امروز چهارشنبه با حضور در هتل محل اقامت بازیکنان این دو تیم اقدام به نمونهگیری از آنها کردند.
در این مرحله از کنترل دوپینگ نادو، ۴ بازیکن تیمهای استقلال و پرسپولیس تست دوپینگ دادند.
به گفته فرزاد شارکی قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، نمونهگیری از بازیکنان استقلال و پرسپولیس به صورت تصادفی انجام شد طوری که بازیکنان به قید قرعه برای نمونهگیری انتخاب شدند.
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