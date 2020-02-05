اولین واکنش ترامپ به تبرئه در مجلس سنا

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی بعد از رای گیری مجلس سنای این کشور و تبرئه وی از بندهای اتهامی استیضاح توئیتی را منتشر کرد.

ترامپ در این توئیت فیلمی ۳۰ ثانیه ای را منتشر کرد که شعارهای «ترامپ ۲۰۲۴»، «ترامپ ۲۰۲۸»، «ترامپ ۲۰۳۲»، «ترامپ ۲۰۳۶»، «ترامپ ۲۰۴۰» … و «ترامپ تا ابد» در آن مشاهده می شود.

وی همچنین در توئیتی دیگر تبرئه خود در مجلس سنا را «پیروزی بزرگ» خواند.

ترامپ نوشت: فردا ساعت ۱۲ (به وقت محلی) طی سخنرانی مردمی در مورد پیروزی بزرگ کشور پیرامون جلسه استیضاح در کنگره صحبت خواهم کرد.

سنای آمریکا بامداد پنج شنبه به وقت تهران، طی رای گیری درباره استیضاح رئیس جمهور این کشور، دونالد ترامپ را از هر دو بند اتهامی تبرئه کرد.

بر اساس این گزارش، سنای آمریکا با ۵۲ رای در مقابل ۴۸ رای ترامپ را از اتهام سوء استفاده از قدرت در پرونده اوکراین گیت تبرئه کرد.

نمایندگان سنای آمریکا همچنین با ۵۳ رای در مقابل ۴۷ رای در خصوص دومین بند اتهامی ترامپ درباره جلوگیری از اجرای عدالت هم رای به «بی گناهی» وی دادند.

روند رای‌گیری در خصوص بندهای استیضاح کاملاً به صورت حزبی دنبال شد. «میت رامنی» تنها سناتور جمهوریخواه بود که در خصوص بند اول اسیضاح، رای به گناهکار بودن ترامپ داد.

پیش از آغاز این رای‌گیری نمایندگان موافق و مخالف استیضاح ترامپ در این خصوص به سخنرانی پرداختند.

دونالد ترامپ تنها در صورتی از کار برکنار می شد که دو سوم سناتورها (۶۷ نفر) رأی به عدم کفایت او می دادند. با توجه به اینکه جمهوریخواهان با در اختیار داشتن ۵۳ کرسی در مقابل ۴۷ کرسی دموکرات‌ها، اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارند، بعید بود که فرآیند استیضاح به برکناری ترامپ بینجامد.

جلسات استیضاح دونالد ترامپ از روز سه‌شنبه ۲۲ ژانویه در مجلس سنای آمریکا آغاز شده بود.

مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۸ دی ترامپ را متهم کرد که با سوءاستفاده از قدرت نهاد تحت ریاستش، بر دولت اوکراین فشار آورده تا در انتخابات ایالات متحده، برای رسیدن به منافع سیاسی خود (دونالد ترامپ)، دخالت کند؛ و سپس تلاش کرده تا با ممانعت از انجام تحقیقات در مورد این کار خلاف، بر قضایا سرپوش بگذارد.