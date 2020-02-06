محمودعباس: اجازه عملی شدن طرح توطئه آمیزمعامله قرن را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی گفت که ملت و رهبران فلسطین اجازه عملی شدن طرح توطئه آمیز معامله قرن را نخواهند داد.

محمود عباس که در مقر تشکیلات خودگردان در رام الله صحبت می کرد، گفت: رهبران فلسطین تحرکاتی سیاسی را برای مواجهه با معامله قرن رهبری می کنند.

وی همچنین به یکپارچگی کشورهای اسلامی، عربی و دیگر کشورها برای مقابله با معامله قرن، عمل به قطعنامه‌های بین‌المللی و طرح صلح کشورهای عربی برای برپایی کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی در مرزهای ۱۹۶۷ اشاره کرد.

محمود عباس افزود: طرح معامله قرن مانند تمام توطئه ها علیه موضوع فلسطین بی نتیجه خواهد ماند.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به تازگی در رونمایی از طرح صلح ادعایی خود موسوم به «معامله قرن» ادعا کرد: «امروز گام مهمی به سوی صلح برداشته خواهد شد. حکومت‌های منطقه می‌فهمند که تروریسم و افراطی‌گری دشمن همه است. دیروز یا نتانیاهو و گانتز دیدار کردم؛ هر دو با من دیدار کردند و حمایت خود را از این تلاش‌ها اعلام کردند تا نشان دهند اسرائیل طرفدار صلح است!»

وی همچنین مدعی شد: «فلسطینی‌ها باید زندگی بهتری داشته و از چرخه خشونت و فقر بیرون بیایند. مناقشه اسرائیل و فلسطین باید به یک راه حل برسد. این طرح ۸۰ صفحه داشته و همه جزئیات را در برگرفته است. این طرح بُرد-بُرد است… این اولین بار است که اسرائیل اعلام کرده با طرحی موافقت می‌کند؛ این پیشرفتی بی سابقه است».

ترامپ همچنین در حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «در این چشم انداز اورشلیم (بیت المقدس) همچنان پایتخت بلامنازع اسرائیل باقی می‌ماند! این کار سختی نیست؛ این کار را ادامه می‌دهیم و ایالات متحده حاکمیت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. این گذار و حرکت به سوی راه حل دو دولتی به هیچ خطر برای اسرائیل تبدیل نمی‌شود. صلح به سازش نیاز دارد؛ اما نمی‌خواهیم کاری انجام دهیم تا امنیت اسرائیل به خطر بیفتد. من برای اسرائیل کارهای زیادی کردم؛ سفارتمان را به قدس انتقال دادم و بلندی‌های جولان را به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناختم. بزرگترین کاری که کردم خروج از توافق بَد اتمی با ایران بود».

رئیس جمهور در ادامه ادعاهای واهی خود گفت: «البته باید برای فلسطینی‌ها هم کار زیادی بکنم؛ وگرنه انصاف رعایت نمی‌شود! این توافق فرصت خوبی است که فلسطینی‌ها بتوانند پس از ۷۰ سال دولت خود را تشکیل دهند. تیم ما بلد هستند که توافق خوبی را به انجام برسانند. مایک پمپئو وزیر خارجه؛ فکر کنم تو می‌خواهی برای سنا بروی؛ جابجا نشو و نرو؛ تو خوب کار می‌کنی. نقشه جدید وسعت اسرائیل را بسیار زیاد می‌کند!»