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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۶:۳۸

افزایش تلفات حادثه فرودگاه استانبول به یک کشته و ۱۵۷ زخمی

افزایش تلفات حادثه فرودگاه استانبول به یک کشته و ۱۵۷ زخمی

وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که در حادثه برای یک فروند هواپیمای این کشور در استانبول، یک نفر کشته و ۱۵۷ نفر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «فخرالدین قوجه» وزیر بهداشت ترکیه از افزایش شمار تلفات حادثه در فرودگاه استانبول به یک کشته و ۱۵۷ زخمی خبر داد.

وزیر بهداشت ترکیه پیش از این گفته بود که این حادثه تلفات انسانی نداشته است.

یک فروند هواپیما چهارشنبه شب در زمان فرود، از باند فرودگاه استانبول خارج و دو نیم شد.

هواپیمای مسافربری مذکور حین فرود از باند فرودگاه «صبیحه گوکچن» واقع در شهر استانبول از باند فرودگاه خارج شد و به شدت آسیب دید.

این هواپیما متعلق به یک شرکت هواپیمایی ترکیه است و مسیر ازمیر به استانبول را با ۱۷۷ سرنشین می پیمود.

کد مطلب 4845962

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