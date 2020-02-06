به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در بدو ورود به استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای دستگاه قضائی یک افتخار است که دیداری با مردم حماسه‌ساز و شهید پرور بوشهر داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: بوشهر از اصیل‌ترین استان‌های کشور است که در تاریخ خود خدمات بزرگی را به استقلال و امنیت کشور داشته است.

وی بیان کرد: نقش کرانه خلیج فارس و مردم استان بوشهر در ایستادگی مقابل انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها نقش مثال‌زدنی است و مردم سخت‌کوش این استان و خانواده معزز و معظم شهدا، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران برای مردم کشور ما به عنوان چهره‌های مقاوم و مردمی با صلابت معرفی شده‌اند.

رئیسی ادامه داد: دیدار با مدیران استان بوشهر در شورای اداری، نشست با مسئولان و همکاران قضائی و سازمان‌های وابسته از جمله برنامه‌های ما در بوشهر است.

وی ادامه داد: ۱۷ گروه در مرکز استان و شهرستان‌ها مشغول بررسی واحدهای مربوطه دستگاه قضائی و سازمان‌های مربوطه هستند.

رئیس قوه قضائیه افزود: در بخش پایانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه در خدمت نماینده ولی فقیه در استان و استاندار بوشهر خواهیم بود.