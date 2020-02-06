به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در جمع صمیمانه نمازگزاران مسجد آیت‌الله طالقانی حضور مردم همیشه در صحنه ایران به خصوص مردم همدان را قابل ستایش دانست و گفت: در طی تاریخ طولانی ایران، انقلاب اسلامی به عنوان برگی زرین و بی‌همتا ثبت و ضبط شد

وی با بیان اینکه روح بزرگ و معنوی معمار کبیر انقلاب در مردم ایران رسوخ کرد و این رویداد مهم و بی‌بدیل را رقم زدند، گفت: مردم با حضور در مراسم تشییع پیکر سردار سپهبد قاسم سلیمانی، خیالات خام دشمنان قسم خورده را نقش بر آب کردند.

استاندار همدان با بیان اینکه با توجه به تحریم‌ها، مردم با تلاش و کوشش در هر بخشی فعالیت‌های خود را چند برابر کرده و علیه نقشه‌های آمریکا و هم‌پیمانانش قد علم کردند، ادامه داد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر قوی‌تر شدن در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی، مردم با حضور پر رنگ در انتخابات پیش رو از انقلاب و رهبر خود حمایت خواهند کرد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورهای منطقه به قدرت و عظمت جمهوری اسلامی پی برده و در عرصه‌های مختلف به جمهوری اسلامی نیازمند هستند، گفت: نیاز کشورهای منطقه به سپاه پاسداران ما برای سرکوب و بیرون راندن داعش در منطقه از نمونه‌های بارز آن است.

وی با بیان اینکه یک بار دیگر مردم مثل سابق در ۲۲ بهمن امسال حضور پر رنگی خواهند داشت، گفت: در نظام جمهوری اسلامی انتخابات واقعی و اثر گذار و برخلاف دیگر کشورها عاری از هرگونه فریب و عوام‌فریبی است.

استاندار همدان با بیان اینکه بدون شک مردم با حضور در انتخابات پیشرو و با انتخاب نخبگان مورد نظرشان، هم سرنوشت خود را تعیین کرده و به تعهد شرعی خود نیز ادای دِین می‌کنند، گفت: خدمت به مردم یک نعمت الهی است و همیشه به همه مدیران و مسئولان اجرایی توصیه شده تا تمام توانشان را در زمینه خدمت به ولی نعمت‌های خودشان یعنی مردم به کار گیرند.

شاهرخی انتخابات را با توجه به ضرورت شرکت مردم در آن و تعیین سرنوشت خود، مؤثر و واقعی قلمداد کرد و از مردم خواست مثل سابق در این تکلیف قانونی و شرعی شرکت کرده و از طریق انتخاب معتمدین و منتخبین خود، آینده کشور رو شهر خود را بسازند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ کوچه محله‌ای در همدان نباید بدون امکانات اولیه باشد، گفت: مدیران و مسئولان اجرایی باید مناطق «مزدقینه» همدان را ویژه ببینند و در برطرف کردن مشکلات آن تلاش جدی داشته باشند.