حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس دشمنان انقلاب را مایوس می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال صبح پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان با نماینده ولی فقیه در کردستان، اظهار داشت: چهل و یک سال گذشت و کسی فکر نمی کرد نظام اسلامی و انقلاب ایران با توجه به تمامی توطئه های دشمنان بتواند شکل بگیرد و خود را به تثبیت برسد اما چون خون شهدا به حق در این راه ریخته شده بود و امام و رهبر انقلاب با بصیرت بالای خود ملت را هدایت کردند این انقلاب پا بر جا ماند.

وی افزود: وقتی که دشمنان جنگ هشت ساله را بر ما تحمیل کردند فکر می کردند که می توانند در روند این انقلاب خدشه ای وارد کنند ولی آنها دیدند جوانان انقلابی با حضور در جبهه های حق علیه باطل چگونه در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و آنان را به شکست وادار کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: در راستای معرفی خدمات نظام باید بیش از گذشته پای کار باشیم تا مردم به خوبی با خدماتی که در این سال ها به آنها ارائه شده اشنا شوند و این کار باعث حضور و مشارکت حداکثری در صحنه های مختلف مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس می شود.

خوش اقبال یادآور شد: سرنوشت کشور را باید خود مردم با حضور گسترده در پای صندوق های رای تعیین کنند و حضور پرشور آنان می تواند بسیاری از توطئه های دشمنان که قصد فاصله انداختن بین مردم و انقلاب را دارند، خنثی کند.

وی بیان کرد: برخی از پیشکسوتان انقلاب اسلامی امروز متاسفانه فراموش شده اند و رنگ خانواده شهدا نیز در برنامه های مختلف در حال کمرنگ شدن است که انتظار داریم مسئولان در این زمینه بیشتر توجه داشته باشند تا بتوانیم قدرشناس کارهای ارزنده آنان در زمان انقلاب باشیم.