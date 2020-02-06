شش هزار برنامه مختلف در ایام الله دهه فجر در کردستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سادات صبح پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان با نماینده ولی فقیه در کردستان، اظهار داشت: طی چند روز ار دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در عرصه های مختلف برنامه های متنوعی در طول دهه فجر برگزار شده و برنامه های شاخص دیگری نیز مانده که تا پایان این ایام برگزار می شود.

وی افزود: برای برگزاری این برنامه ها ۲۲ کمیته در استان تشکیل شد که ۱۶ کمیته برنامه های خود را اعلام کردند و بیش از شش هزار برنامه در این دهه در حال برگزاری است و در حوزه های توسعه ای و صنعتی پروژه های بسیاری در حال افتتاح و بهره برداری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: در این مدت هزار و ۲۲۲ پروژه با اشتغال زایی ۸۰۰ نفر و با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری می رسد.

حجت الاسلام سادات یادآور شد: پروژه گازرسانی روستایی، پروژه افتتاح سالن های ورزشی، برپایی نمایشگاه های مختلف، پروژه های مختلف آموزشی، پروژه های عمران شهری و پروژه های برق رسانی به روستاهای کردستان و همچنین اکران همزمان فیلم های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از مهمترین برنامه هایی این دهه است.

وی بیان کرد: همچنین با توجه به اینکه ایام الله ۲۲ بهمن امسال با چهلمین روز از شهادت سردار قاسم سلیمانی مصادف شده است، برنامه ویژه ای برای این رو تدارک دیده شده است تا بتوانیم دین خود را به این شهید بزرگ ادا کنیم.