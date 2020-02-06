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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۵۹

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۲ فیلم بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر در همدان اکران می‌شود

۲ فیلم بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر در همدان اکران می‌شود

همدان - ۲ فیلم بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر در سومین روز از سی‌ و هشتمین جشنواره فیلم فجر در همدان، اکران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ،۲ فیلم بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر در سومین روز از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در همدان، اکران می‌شود.

فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی، ساعت ۱۷ امروز ۱۷ بهمن‌ماه در سینما قدس و ساعت ۲۰ در سینما فلسطین همدان به روی پرده می‌رود.

سینما فلسطین ساعت ۱۷:۳۰ و سینما قدس ساعت ۱۹:۳۰ میزبان مردم برای تماشای فیلم «سینما شهر قصه» اثر کیوان علی‌محمدی هستند.

در فیلم پدران که تصویربرداری آن در همدان انجام شده، علیرضا ثانی‌فر، هدایت هاشمی، گلاره عباسی، مهشید ناصری، کیوان پرمر، مهدخت مولایی، نوید لایقی، سارینا ترقی، یوسف یزدانی، مرتضی خانجانی، شیدا مؤدب، سعید پورشعبانی، سعید باغبانی، طالب عبداللهی، صالحه اسدی و نفس اسدی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «سینما شهر قصه» نیز با هنرنمایی حامد کمیلی، آناهیتا درگاهی، بابک کریمی، فرخ نعمتی، سیاوش مفیدی، رؤیا میرعلمی، حمیدرضا پگاه، علی اوجی، افشین هاشمی، هدیه تهرانی و مرحوم جمشید مشایخی اکران می‌شود.

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در همدان از ۱۵ تا ۲۱ بهمن‌ماه با اکران ۱۹ فیلم در حال برگزاری است.

کد مطلب 4845979

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