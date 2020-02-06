محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، هوای استان امروز صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: به دنبال این وضعیت سامانه‌ای بارشی به تدریج از عصر فردا جمعه تا عصر روز یکشنبه جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مسئول گفت: ورود این سامانه موجب کاهش ناگهانی و محسوس دمای هوا، بارش متناوب باران و برف و در برخی ساعات وزش باد شدید می‌شود.

وی بیان داشت: بارش در روزهای شنبه و یکشنبه در منطقه اورامانات و نواحی شرقی استان از نمود بیشتری برخوردار است.

خسروی عنوان کرد: کاهش دما در روزهای دوشنبه و سه شنبه نمود بیشتری دارد و سبب یخبندان گسترده در سطح استان خواهد شد.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای شهرستان کرمانشاه بین منفی چهار و ۱۳ درجه سانتیگراد در نوسان است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: در این بازه زمانی سومار با بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرستان اسلام آبادغرب با منفی هفت درجه زیر صفر سردترین نقاط استان بودند.