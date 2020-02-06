  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۱۳

فرمانده دریابانی هرمزگان:

شرور عامل تیراندازی به یگان مرزی میناب دستگیر شد

شرور عامل تیراندازی به یگان مرزی میناب دستگیر شد

بندرعباس - فرمانده دریابانی هرمزگان از دستگیری شرور و عامل تیراندازی به یگان مرزی شهرستان میناب توسط مرزبانان این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر تیراندازی شرور منطقه به سمت یگان‌های مرزی شهرستان میناب، حسین دهکی گفت: در پی این حمله که به یگان‌های مرزی شهرستان میناب انجام شد، شناسایی و دستگیری فرد به صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان استان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق شدند عامل تیراندازی به مقر نظامی را شناسایی و متهم مذکور را در حالی که قصد فرار از حوزه استحفاظی بندرعباس به مقصد استان فارس را داشت با هماهنگی قضائی و همکاری عوامل انتظامی دستگیر کنند.

فرمانده دریابانی استان هرمزگان با اشاره به کشف دو قبضه اسلحه از متهم، ادامه داد: فرد دستگیر شده به هویت اختصاری «س.ن» در بازجویی‌های انجام شده از وی، به تعدی و تعرض به یگان‌های مرزی، ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و قاچاق گسترده کالا اعتراف کرده است.

سرهنگ دهکی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، راهی دادسرا شد

کد مطلب 4845981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها