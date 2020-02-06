تولید در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اکنون در یک جنگ روانی با دشمن قرار داریم.
وی گفت: سال گذشته دشمن تصور میکرد واحدهای تولیدی تعطیل میشوند اما در ده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سال آینده برنامه افرایش تولید ۱۵ درصدی در صنایع غذایی، ۲۰ درصد پوشاک و سایر موارد مانند سیمان و کاشی و … در دستور کار قرار دهد.
وی تصریح کرد: بعد از جریانات بنزین کاهش تولید صورت گرفت که به دلیل جریانات بنزین نبود.
وی ادامه داد: محدودیت فروش نفت را همه میدانند یا احساس میکنند که وضعیت عادی نیست اما به فضل پروردگار عدهای با روحیه جهادی کار میکنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید تولید جدی گرفته شود و این جز برنامههای صمت است.
وی تاکید کرد: ۱۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور میشود که در برنامه داخلی سازی را قرار دادیم و جالب است که با این مهم قیمتها پایین آمده و شغل ایجاد میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: انتظار این است جهت گیری خوبی در جنگ روانی داشته باشیم.
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