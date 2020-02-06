۶۱ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان البرز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین چهارشنبه شب بیش از ۶۱ طرح عمرانی، خدماتی در شهرستان البرز با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی شد.

محمد نصری در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا وبا رهبری حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی به ثمر نشست که امروز با هدایت روشنگرانه و آگاهانه مقام معظم رهبری شاهد برپایی جشن چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب هستیم.

وی افزود: دشمن با تمام توان و قوا برای ضربه زدن به این نظام وارد میدان شده است و با راه اندازی جنگ اقتصادی قصد کمرنگ کردن حضور مردم و ناامید کردن آنها به انقلاب و مسئولان را دارد.

نصری بیان کرد: خوشبختانه ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی با تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی پای ارزش‌های انقلاب و نظام خود ایستاده اند و باید قدر این مردم را بدانیم و برای رضایتمندی آنها گام برداریم چرا که آنان شایسته تقدیر هستند.

سرپرست فرمانداری البرز با اعلام اینکه هدف ما خدمت خالصانه و صادقانه به مردم است توضیح داد: ۶۱ پروژه‌ای که به بهره برداری رسید با هدف بهره مندی یکسان در مناطق مختلف شهرستان و بر اساس اولویت و نیاز مردم طراحی و برنامه ریزی شده است که بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.