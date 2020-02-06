انقلاب اسلامی ایران زنده و در حال پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه زاهدان، آیت الله مصطفی محامی در میان طلاب حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) زابل ضمن بیان تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ما همه مدیون خون شهدا هستیم و اگر امروز ما در این کشور زندگی می‌کنیم و در این مکان جمع شده‌ایم، مدیون خون شهدا هستیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: یکی از مسائل مهمی که دهه فجر به یاد ما می‌آورد این است که دشمنان بدانند ما بعد از گذشت ۴۱ سال هنوز هستیم.

وی تاکید کرد: در ۴۱ سال گذشته دشمن تلاش کرد تا حتی یک روز هم عمر انقلاب اسلامی ایران دوام نیاورد و از جهات مختلف فتنه‌هایی را بر علیه ما به راه انداخت و زنده ماندن این انقلاب خود یک معجزه بزرگ است.



امام جمعه زاهدان تصریح کرد: این انقلاب با وجود همه دشمنی‌ها هم زنده ماند و هم پیشرفت و توسعه را از جهات مختلف از جمله علمی، سیاسی، اجتماعی و … رقم زد.



وی ادامه داد: در روزهای مبارزات انقلاب همه مردم پای کار بودند تا پیروزی محقق شد و بعد از آن نیز همان مردم در مسائل مختلف همچون دفاع مقدس از کوچک و بزرگ در جنگ حضور یافتند.



آیت الله محامی افزود: اطمینان و اعتماد امام راحل انقلاب به خداوند در ارتباط و راز و نیاز ایشان بوجود آمد و امام خمینی (ره) توانست با قدرت انقلاب اسلامی را رهبری و از مشکلات عبور دهد.



نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تاکید کرد: همه ما باید هدف و همت خود را بلند بداریم و این کار با برنامه ریزی و حرکت در مسیر خداوند میسر می‌شود.