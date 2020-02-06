۵۷ زندانی جرایم مالی غیر عمد از زندان زنجان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به اینکه طبق تبصره ماده هفت دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ۱۵ درصد محکومیت‌های صادره را باید از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم، گفت: اجرای این سیاست مورد تأکید مقام معظم رهبری و آیت الله رییسی ریاست قوه قضاییه نیز است دادگاه‌ها بایستی برای تحقق این موضوع تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در استان زنجان کارگروهی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تشکیل شده و همچنین جلسات متعددی در ستاد دیه استان و برگزاری جشن‌های گلریزان، زمینه آزادی محکومان جرائم غیر عمد مالی قابل توجهی فراهم شده است، اظهار کرد: امروز مبلغ یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان از طریق ستاد دیه به آزادی این محکومان پرداخت شده وتلاش کردیم به نیت سال ۵۷ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که عدد مبارکی است تعداد ۵۷ محکوم مالی غیر عمد از زندان آزاد کنیم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، گفت: در صورتی که بدهی این محکومان مالی ۷۲ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته البته بخشی از این مبلغ با ارائه تسهیلات بانکی و گذشت شکات با کاهش قابل توجهی همراه بود.

صادقی نیارکی ابراز کرد: در این مراسم یک فرد محکوم به قصاص نفس با تحمل هشت سال حبس که با تلاش معتمدین، ستاد صبر و اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان منجر به سازش و از اولیاء دم جلب رضایت شده بود در همین مراسم دو روز مانده به اجرای حکم از زندان آزاد شد.