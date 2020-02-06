تکمیل جاده اشکور مهم ترین مطالبه مردم بخش رحیم آباد رودسر است

فرشاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره برداری از ۴۲ پروژه در ایام دهه فجر در بخش رحیم آباد، اظهار کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این پروژهها ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی در ادامه به برخی پروژههای شاخص در این بخش اشاره کرد و افزود: مطالبه مردم بخش رحیم آباد تکمیل و بهره برداری از جاده اشکور رحیم آباد قزوین است که با کندی پیش میرود.
شریفی یکی دیگر از مشکلات این بخش را سد پلرود عنوان کرد و گفت: برخی زمینهای اطراف سد پلرود بلا تکلیف و شاهد اخراج کارگران بومی مشغول در اجرای این پروژه هستیم که باید از سوی مسئولان شهرستان پیگیری شود.
وی با اشاره به عدم آنتن دهی مناسب در این بخش، تصریح کرد: با توجه به اینکه دکلهای ارتباطی در اشکور پیش بینی و احداث شده اما همچنان مشکل ارتباطات در اشکور وجود دارد.
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