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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۴۲

مدیرکل فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان خبر داد:

ارائه بیش‌از ۴ میلیون نفر ساعت آموزش‌ مهارتی در سیستان و بلوچستان

ارائه بیش‌از ۴ میلیون نفر ساعت آموزش‌ مهارتی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان وبلوچستان گفت: چهار میلیون و ۴۷۷ هزار و ۵۹۵ نفر ساعت آموزش‌های مهارتی از ابتدای بهمن ۹۷ تاکنون توسط مراکز تحت پوشش این اداره کل ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان، خداداد اولیایی اظهار داشت: چهار میلیون و ۴۷۷ هزار و ۵۹۵ نفر ساعت آموزش‌های مهارتی از ابتدای بهمن ۹۷ تاکنون توسط توسط مراکز تحت پوشش اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان وبلوچستان ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد معادل ۳۱ هزار و ۶۳۷ نفر دوره آموزشی بوده است، افزود: این اداره کل آموزش‌های مهارتی را در ۲ بخش دولتی و غیردولتی با بهره‌گیری از مربیان مجرب و تجهیزات پیشرفته کارگاهی مطابق با استانداردهای آموزشی روز در خوشه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ و هنر ارائه می‌دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: آموزش‌های مهارتی این اداره کل عمدتاً در کارگاه‌های مجهز و در ۲۴ مرکز آموزشی ثابت دولتی ویژه آموزش مردان، زنان و مراکز آموزشی ۲ منظوره در سطح استان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: مراکز ثابت، جوار دانشگاهی، روستاها، صنایع، زندان‌ها، پادگان‌ها و مهارت آموزی در محیط واقعی کار، سیار شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در بخش دولتی قرار دارند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این مراکز کاملاً به صورت رایگان ارائه می‌شود.

اولیایی تصریح کرد: در سال گذشته اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در بخش دولتی عمل کرده است.

وی همچنین گفت: به مناسبت بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان حاشیه شهر در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهدای وحدت به مدت سه روز افتتاح شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان افزود: در این نمایشگاه محصولات صنایع دستی، صنایع غذایی و پوشاک با هدف فروش ارائه و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه ضمن معرفی دوره‌های مهارتی به بازدیدکنندگان آموزش‌های کپسولی و دوره‌های گذر مهارت برگزار می‌شود.

اولیایی بیان کرد: این نمایشگاه به مدت سه روز از ساعت هفت صبح الی ۱۴ برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 4845996

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