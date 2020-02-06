به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان، خداداد اولیایی اظهار داشت: چهار میلیون و ۴۷۷ هزار و ۵۹۵ نفر ساعت آموزش‌های مهارتی از ابتدای بهمن ۹۷ تاکنون توسط توسط مراکز تحت پوشش اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان وبلوچستان ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد معادل ۳۱ هزار و ۶۳۷ نفر دوره آموزشی بوده است، افزود: این اداره کل آموزش‌های مهارتی را در ۲ بخش دولتی و غیردولتی با بهره‌گیری از مربیان مجرب و تجهیزات پیشرفته کارگاهی مطابق با استانداردهای آموزشی روز در خوشه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ و هنر ارائه می‌دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: آموزش‌های مهارتی این اداره کل عمدتاً در کارگاه‌های مجهز و در ۲۴ مرکز آموزشی ثابت دولتی ویژه آموزش مردان، زنان و مراکز آموزشی ۲ منظوره در سطح استان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: مراکز ثابت، جوار دانشگاهی، روستاها، صنایع، زندان‌ها، پادگان‌ها و مهارت آموزی در محیط واقعی کار، سیار شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در بخش دولتی قرار دارند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این مراکز کاملاً به صورت رایگان ارائه می‌شود.

اولیایی تصریح کرد: در سال گذشته اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در بخش دولتی عمل کرده است.

وی همچنین گفت: به مناسبت بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان حاشیه شهر در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهدای وحدت به مدت سه روز افتتاح شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان افزود: در این نمایشگاه محصولات صنایع دستی، صنایع غذایی و پوشاک با هدف فروش ارائه و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه ضمن معرفی دوره‌های مهارتی به بازدیدکنندگان آموزش‌های کپسولی و دوره‌های گذر مهارت برگزار می‌شود.

اولیایی بیان کرد: این نمایشگاه به مدت سه روز از ساعت هفت صبح الی ۱۴ برای بازدید علاقمندان دایر است.