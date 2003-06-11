وي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر افزود: اين تجمع با انگيزه هاي صنفي آغاز شد كه با افزايش تعداد شركت كنندگان، گروه اندكي به شعارها سياسي پرداختند.
مسئول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(علامه) تصريح كرد: با توجه به فضا و شرايط حساس كشورعده اي از دانشجويان نسبت به روند كنوني امور احساس خطر مي كنند و من فكر مي كنم كه تحصني كه ديشب براي بحث خصوصي سازي تشكيل شده بود شرايط را براي اعلام اعتراضات سياسي عده اي فراهم كرده است.
تجمع شامگاه سه شنبه دركوي دانشگاه اعتراض به خصوصي سازي دانشگاه بود
عبداله مومني مسئول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت تحركات ديشب تعدادي ازدانشجويان در كوي دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف را اعتراض به مساله خصوصي سازي دانشگاهها ومسائل صنفي دانست و گفت: درگيريهاي ديشب دانشجويان ارتباطي با دفتر تحكيم وحدت(علامه) نداشته است.
