۲۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۰۷

مسئول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (علامه):

تجمع شامگاه سه شنبه دركوي دانشگاه اعتراض به خصوصي سازي دانشگاه بود

عبداله مومني مسئول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت تحركات ديشب تعدادي ازدانشجويان در كوي دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف را اعتراض به مساله خصوصي سازي دانشگاهها ومسائل صنفي دانست و گفت: درگيريهاي ديشب دانشجويان ارتباطي با دفتر تحكيم وحدت(علامه) نداشته است.

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر افزود: اين تجمع با انگيزه هاي صنفي آغاز شد كه با افزايش تعداد شركت كنندگان، گروه اندكي به شعارها سياسي پرداختند.
مسئول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(علامه) تصريح كرد: با توجه به فضا و شرايط حساس كشورعده اي از دانشجويان نسبت به روند  كنوني امور احساس  خطر مي كنند و من فكر مي كنم كه تحصني كه ديشب براي بحث خصوصي سازي تشكيل شده بود شرايط را براي اعلام اعتراضات سياسي عده اي فراهم كرده است.
کد مطلب 4846

