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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۳۳

دبیر هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها مطرح کرد

شورای مرکزی حل اختلاف نهاد تصمیم‌گیر درباره انتخابات شورای عالی

شورای مرکزی حل اختلاف نهاد تصمیم‌گیر درباره انتخابات شورای عالی

دبیر هیات رییسه شورای عالی استان‌ها درباره سرانجام اعتراض‌ها به انتخابات هیات رئیسه این شورا گفت: شورای مرکزی حل اختلاف هنوز نظر نهایی را در خصوص اعتراض‌ها را نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دشتی دبیر هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها درباره قانونی و یا غیرقانونی بودن جلسه امروز شورای عالی استان‌ها با توجه به اعتراض برخی از نمایندگان به انتخابات سال سوم هیأت رئیسه این شورا، در جمع خبرنگاران گفت: برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها اعتراض داشتند و این اعتراض را به نهادهای بالادستی اعلام کردند.

دبیر هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها افزود: اگر نماینده‌ای بر غیرقانونی بودن جلسه امروز شورای عالی استان‌ها نظر داشته باشد، باید اعلام کنم که هنوز نتیجه اعتراض آنها اعلام نشده و برای تثبیت نظر آنها باید نهاد مرکزی شورای حل اختلاف نظر بدهد.
کد مطلب 4846000
نورا حسینی

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