به گزارش خبرنگار مهر، علی دشتی دبیر هیأت رئیسه شورای عالی استانها درباره قانونی و یا غیرقانونی بودن جلسه امروز شورای عالی استانها با توجه به اعتراض برخی از نمایندگان به انتخابات سال سوم هیأت رئیسه این شورا، در جمع خبرنگاران گفت: برخی از اعضای شورای عالی استانها به انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استانها اعتراض داشتند و این اعتراض را به نهادهای بالادستی اعلام کردند.
دبیر هیأت رئیسه شورای عالی استانها افزود: اگر نمایندهای بر غیرقانونی بودن جلسه امروز شورای عالی استانها نظر داشته باشد، باید اعلام کنم که هنوز نتیجه اعتراض آنها اعلام نشده و برای تثبیت نظر آنها باید نهاد مرکزی شورای حل اختلاف نظر بدهد.
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