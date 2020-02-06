مشکلات آب بخش صنعت چهارمحال و بختیاری رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام صبح پنج شنبه در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برنامه‌هایی که تدوین می‌شود باید اجرا شوند و به آنان اشراف کامل داشت.

وی بیان کرد: اشراف بر جامعه مهم است نباید مسئله‌ای سر و صدا ایجاد کند بلکه باید به ضرورت‌های جامعه اشراف داشت و پیشگیری کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: همه چیز را نباید با واردات کنترل کرد که واردات زیاد آفت‌های قابل توجه دارد و باید راهکارهای مختلف را مدنظر قرار داد.

وی گفت: باید در جاهایی که پتانسیل تولید وجود دارد بررسی درست کرد تا مشکلاتی ایجاد نشود.

وی عنوان کرد: حل مشکلات کشور با تولید ممکن می‌شود و نباید صادرات و واردات را با نگاه نادرست پیش ببریم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: واحد تولید پارچه چادر مشکی شهرکرد ظرفیت قابل توجهی برای رشد و اشتغال دارد.

وی عنوان کرد: موضوع آب از مشکلات بزرگ صنعت استان است که باید تصمیمات کلان گرفته شود زیرا مردم استان نجیب هستند و مطالبات خود را نجیبانه مطرح می‌کنند.