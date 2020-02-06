توقیف خودروی حامل ۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در دلیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی در این باره اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دلیجان در تحقیقاتی از تردد یک دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق از محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شده و با انجام یک برنامه ریزی هدفمند موفق به شناسایی و توقف آن شدند.

این مقام ارشد انتظامی در استان مرکزی اظهار داشت: در تحقیقات اولیه، راننده خودرو، اذعان داشت که محموله دارای بارنامه قانونی است که در بررسی دقیق مأموران مشخص شد که بار خودرو با اسناد ارائه شده دارای مغایرت و خودروی مذکور فاقد مدارک معتبر قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودروی توقیفی، بیش از ۱۱ هزار عدد لوازم خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به حرکت این خودروی توقیفی از یکی از استان‌های جنوبی به مقصد تهران اظهار داشت: از سوی کارشناسان اداره پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی، ارزش این محموله قاچاق در حدود ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.