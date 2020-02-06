آذین بندی کرمان به مناسبت دهه فجر/آسفالت معابر در دست کار است

رامین امیر مداح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، اظهار کرد: به همین مناسبت معابر و میادین منطقه با پرچم‌های رنگی و پرچم جمهوری اسلامی آذین بندی شده است.

وی افزود: بلوار شهید صدوقی از پل شهید بادپا تا میدان آزادی، بلوار فردوسی، بلوار قدس، برج واقعه داخل پارک مطهری، مقابل شهردار منطقه سه، میدان آزادی، میدان قرنی، میدان رسالت ورودی پارک مسافر بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی و تقاطع‌های غیرهمسطح منطقه با پرچم جمهوری اسلامی تزئین شده است.

امیر مداح از تزئین ساختمان شهرداری منطقه به مناسبت دهه مبارک فجر نیز خبر داد و از همه شهروندان خواست تا در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن با شکوه هرچه بیشتر شرکت کنند.

شهردار منطقه سه کرمان در ادامه از اجرای عملیات‌های ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه سه خبر داد و گفت: بیشترین درخواست شهروندان از شهرداری ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه است.

وی ادامه داد: در این راستا عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه براساس اولویت در دستور کار قرار گرفت.

امیرمداح ادامه داد: بر این اساس طی دو ماه گذشته لکه گیری آسفالت خیابان‌های مطهری، باب الحوائج کوچه ۱۴، بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی (از پارک مسافر تا میدان آزادی)، خیابان شهید بهشتی تا میدان شهدا، خیابان شریعتی، خیابان گلدشت، خیابان ایثار، بخشی از کوچه‌های ابوذر شمالی، تعدادی از کوچه‌های میرزا آقا خان، بخشی از خیابان خیبرانجام شده است و مابقی معابر نیز در دستور کار قرار دارد.

امیر مداح تصریح کرد: درآذر و دی ماه گذشته بیش از ۱۰۰۰ تن آسفالت برای لکه گیری معابر سطح منطقه سه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.