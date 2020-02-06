هنیه: طرح ترامپ، تجاوزی آمریکایی ـ اسرائیلی علیه ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جنبش حماس، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی این جنبش، اظهار داشت که طرح ترامپ بیانگر رویکرد و دیدگاه‌های رژیم صهیونیستی است که موجب نابودی حقوق اساسی ملت فلسطین به موجب قوانین بین‌الملل و در راس آن حق داشتن یک کشور مستقل به پایتختی قدس شریف و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شهر و دیار خود خواهد شد.

هنیه تصریح کرد که هدف از این طرح، نجات نتانیاهو و ترامپ از شکست در انتخابات پیش‌رو است.

وی با اشاره به اینکه هرگز اجازه نخواهیم داد قدس به کالایی در دست آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تبدیل شود، عنوان کرد که معامله قرن تمامی قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و نه تنها مساله فلسطین، بلکه صلح و امنیت جهانی را هم به خطر می‌اندازد.

رئیس دفتر سیاسی حماس خاطر نشان کرد که این طرح اوضاع ملتهب منطقه را متشنج‌تر خواهد کرد، زیرا مساله فلسطین و منازعه عربی اسرائیلی، مساله اصلی و مرکز ملت‌های منطقه است و رژیم صهیونیستی یکی از اصلی‌ترین عوامل ناامنی و تنش در منطقه است.

اسماعیل هنیه خواستار تحریم این طرح شد و تاکید کرد که هرکس با آن همراهی کند، بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.

هنیه در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که سلاح مقاومت به هیچ وجه در هیچ مذاکره یا توافقی مطرح نخواهد بود و مقاومت تا آزادسازی سرزمین فلسطین ادامه خواهد داشت.

وی از تشکیلات خودگردان نیز خواست به جای صرف محکومیت معامله قرن، به اقدامات عملی برای مقابله با آن روی بیاورد و در راس آن همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی را متوقف کرده و دست مقاومت در کرانه باختری برای مقابله با اشغالگران را باز بگذارد.