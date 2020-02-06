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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۲

مدیرعامل هلال احمر سیستان و بلوچستان:

عملیات امداد رسانی به سیلزدگان سیستان و بلوچستان پایان یافت

عملیات امداد رسانی به سیلزدگان سیستان و بلوچستان پایان یافت

زاهدان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: امدادرسانی به سیلزدگان جنوب این استان با گذشت ۲۵ روز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، رسول راشکی اظهار داشت: ۳۸ هزار و ۳۷۹ خانوار در هزار و ۲۱۰ روستای ۱۶ شهرستان سیستان و بلوچستان از ۲۱ دی تا امروز توسط نیروهای امدادی این جمعیت امدادرسانی شدند.

وی ادامه داد: یک هزار و ۵۱۷ تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان با هزار و ۱۹۸ خودروی عملیاتی و ۲ بالگرد به امدادرسانی به سیل زدگان استان پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۱۹ هزار و ۲۳۳ سیل زده استان در چهار هزار و ۱۲۰ دستگاه چادر اسکان اضطراری داده شدند.

وی توزیع هشت هزار و ۲۷۶ تخته موکت، ۱۶ هزار و ۹۸۹ تخته پتو، ۱۱ هزار و ۶۰ کیلوگرم نایلون، ۲۱ هزار و ۱۴۷ بسته مواد غذایی ۷۲ ساعته و ۱۶ هزار و ۵۳۸ کیلوگرم برنج را از جمله اقلام توزیع شده بین سیل زدگان سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

راشکی گفت: ۱۴ تیم از جمعیت هلال احمر سراسر کشور این نهاد را در امدادرسانی به سیل زدگان یاری کردند.

کد مطلب 4846020

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