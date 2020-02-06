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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۹

تیم ملی فوتبال ساحلی از امروز تمریناتش را آغاز می‌کند

تیم ملی فوتبال ساحلی از امروز تمریناتش را آغاز می‌کند

اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی برای برپایی اردوی آماده سازی شب گذشته وارد بوشهر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادرفنی و بازیکنان تیم ملی فوتسال ساحلی در میان استقبال اکبر فرید، رییس دپارتمان فوتبال ساحلی هیات فوتبال استان و پرویز عبدی‌پور، سرپرست دبیری هیات فوتبال استان بوشهر وارد بوشهر شدند تا اردوی خود را به مدت یک هفته در زمین ساحلی دهکده گردشگری انجام دهند.

ضمن اینکه بازیکنان بوشهری از امروز به تیم ملی ملحق می‌شوند تا در این اردوی یک هفته با سایر بازیکنان تمرینات خود را جهت آماده سازی برای شرکت در مسابقات سال آینده انجام دهند.

در این اردو پنج بازیکن بوشهری یعنی مسیگر، کیانی، معصومی زاده، میرشکاری و خسروی حضور دارند.

اردوی تیم ملی در نوبت صبح و بعدازظهر در زمین ساحلی پارس جنوبی در بزرگراه امام علی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4846025
ساناز سلیمان آبادی

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