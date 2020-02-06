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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۳

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سمنان:

تصادف زنجیره‌ای در دامغان ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در دامغان ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

دامغان – مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان از وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور سمنان – دامغان خبر داد و گفت: ۱۲ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امدادرسانی به مردم به‌ویژه در زمان وقوع حوادث یکی از مهم‌ترین رسالت‌های این نهاد است، اظهار داشت: تصادف زنجیره‌ای یک دستگاه اتوبوس، یک دستگاه کفی و دو دستگاه خودروی سواری در محور سمنان – دامغان ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت.

وی بابیان اینکه این حادثه در ۱۰ کیلومتری غرب شهر دامغان و نزدیکی روستای رضی آباد به وقوع پیوست، افزود: پس از گزارش وقوع این حادثه به‌سرعت نیروهای امدادی برای خدمت‌رسانی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند و اکنون مجروحان به بیمارستان ولایت دامغان منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان از اجرای عملیات رهاسازی یک سرنشین خودروی پژو پارس توسط هلال‌احمر و آتش‌نشانی خبر داد و گفت: اتوبوس موردنظر تعداد ۴۴ سرنشین داشته است که تعدادی از آن‌ها جزو مصدومان این حادثه هستند.

مظفر خانی با تأکید بر اینکه علت اصلی این حادثه توسط کارشناسان پلیس‌راه در دست بررسی است، اضافه کرد: چهار دستگاه آمبولانس برای جابه‌جایی مصدومان این حادثه با مشارکت اورژانس ۱۱۵ و هلال‌احمر ساماندهی شد.

کد مطلب 4846028

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