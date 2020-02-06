توجه به اخلاق و حقوق مردم نیاز جامعه کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور روز پنجشنبه در سفر به تاکستان با حضور در دفتر آیت الله اسلامی امام جمعه این شهر اظهار کرد: از حمایت امام جمعه محترم از مدیران و خدمات دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این حمایت تداوم یابد.

وی افزود: انقلاب اسلامی به دلیل کم رنگ شدن باورهای دینی و بی توجهی به حقوق و عزت مردم رخ داد و چون مردم در تعیین سرنوشت کشور نقش نداشتند تحقیر شدند لذا با ندای امام راحل این تحول صورت گرفت و شاهد حاکمیت مردم بر خودشان بودیم.

جمالی پور بیان کرد: تا وقتی که این دو عنصر را محترم بشماریم و به ارزش‌ها و مردم اهمیت دهیم مسیر انقلاب هموار است در غیر این صورت آسیب خواهیم دید.

استاندار قزوین تصریح کرد: با گذشت ۴۰ سال از انقلاب باید ببینیم چقدر در صیانت از حقوق مردم موفق بودیم چرا بداخلاقی حاکم شده و بی تقوایی سیاسی رواج یافته است.

وی یادآور شد: امروز دین مظلوم واقع شده و ما از اخلاق دینی کمی فاصله گرفته ایم و با یک بررسی متوجه می‌شویم علت محبوبیت سردار سلیمانی‌ها اهمیت دادن به حقوق مردم است.

جمالی پور بیان کرد: امروز همه ما تکلیف داریم در برابر دشمن که علیه ما بسیج شده هوشیارانه عمل کنیم و با وحدت جلو برویم.

وی ادامه داد: اصل اخلاق و حقوق مردم نیاز اساسی جامعه امروز است هر کس آن را خدشه دار کند و چه شورای نگهبان باشد چه دولت چه احزاب سیاسی به آن دامن بزنند محکوم است.

استاندار قزوین یادآورشد: امروز لازم است نامزدها به جای تخریب دولت و دیگران از توانمندی و برنامه‌های خود بگویند تا مردم آگاهانه رأی دهند و نمایندگان مجلس را تعیین کنند.

استاندار قزوین در ادامه با حضور در منزل شهیده شیرین زنگنه از مادر شهید دلجویی کرد.

همزمان با دهه مبارک فجر ۱۳۰ طرح زیربنایی عمرانی صنعتی و کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان در شهرستان تاکستان افتتاح و به بهره برداری رسید.